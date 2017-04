Bayern-stjerner ville inn til dommeren - politiet grep inn

ANNONSE

Tirsdagens møte mellom Real Madrid og Bayern München i Champions League-kvartfinalen har blitt stemplet som en skandalekamp.

Grunnen til det er at dommer Viktor Kassai og hans team tok flere avgjørende beslutninger som gikk i favør av hjemmelaget.

Cristiano Ronaldo scoret blant annet to mål i ekstraomgangene og TV-bildene viste at begge målene burde vært annullert for offside.

I tillegg ble Bayerns Arturo Vidal feilaktig utvist. Han fikk sitt andre gule kort for en takling på Lucas Vazquez, men reprisen viste at chileneren var på ballen og slik sett burde han fått fortsette kampen i Madrid.

Ville inn i garderoben



Nå melder spanske Marca at Bayerns spillere skal ha vært rasende etter kampslutt og at de forsøkte å bryte seg inn i garderoben til dommerne.

Ifølge avisen skal Vidal, sammen med Robert Lewandowski og Thiago Alcantara, ha forsøkt å ta seg inn til Kassai og hans kollegaer.

Det skal ha skjedd rundt 20 minutter etter kampslutt.

Marca skriver videre at det skal ha vært en amper stemning inne i garderobeområdet og flere vitner skal ha hørt at de nevnte Bayern-spillerne ropte fornærmelser til den ungarske pipeblåseren.

Den spanske TV-kanalen El chiringuito de Jugones rapporterer også om bråket og hevder at det hele skal ha vært såpass opphetet at politiet ble koblet inn. Politiet måtte ifølge kanalen «roe ned situasjonen».

Bayern-trener Carlo Ancelotti var også forbannet etter oppgjøret.

- Dommeren holdt ikke mål. Jeg tror ikke at Real Madrid har noen innflytelse på dommerne, de bare dummet seg ut. Jeg har aldri vært en tilhenger av videodømming, men må innrømme at det trengs. En kvartfinale i Champions League kan ikke bli avgjort på denne måten, sa Ancelotti på en pressekonferanse etter kampen, ifølge Sky Sports.

Videodømming



Ancelotti fikk støtte på punktet vedrørende videodømming både av Real Madrids hovedtrener Zinedine Zidane og eksperter.

Bayern tapte den første kvartfinalen mellom lagene med 2-1 på Allianz Arena, men slo tilbake og vant 2-1 etter ordinær tid tirsdag.

Med ti mann på banen ble det imidlertid tøft på Santiago Bernabeu og to mål av Ronaldo og ett av Marco Asensio sørget for 4-2 til vertene.

Lewandowski og et selvmål av Nacho, sørget for Bayerns mål i kampen.

