BBC: Sampson slutter som Englands landslagssjef

Mark Sampson slutter som sjef for Englands kvinnelandslag i fotball, melder BBC onsdag. Det skjer etter beskyldninger om rasisme og trakassering.

34-åringen ble i fjor beskyldt av tidligere landslagsstjerne Eniola Aluko for rasediskriminering, mobbing og seksuell trakassering. Englands fotballforbund (FA) har flere ganger gransket anklagene, men kommet til at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken.

Sampson har avvist anklagene og sagt at han har ren samvittighet.

Tirsdag innledet England sin VM-kvalifisering med 6-0 over Russland, men ifølge BBC vil Sampson offentliggjøre sin avgang på en pressekonferanse onsdag kveld.

Under press

The Guardian skrev i august at FA betalte Aluko over 800.000 kroner for å "unngå forstyrrelser" i oppkjøringen til sommerens EM, der hun ikke var med i troppen.

FA har vært under press fra spillerforeningen PFA og antirasismekampanjen Kick It Out for å se på Alukos anklager igjen.

Aluko, som opprinnelig er fra Nigeria og som er utdannet jurist, reagerte da spillerne løp til Sampson for å feire med ham etter sin første scoring mot Russland.

Sarkastisk

- De samme spillerne som enstemmig valgte meg som sin representant for å forhandle avtaler med FA. Til gode for alle. Selvsagt er jeg henrykt, lettet og velsignet over å være der jeg er nå, tvitret hun sarkastisk.

Sampson har hatt stor suksess som Englands landslagssjef og førte laget til en historisk VM-bronse i 2015. I åttedelsfinalen mot Norge vendte han kampen med noen smarte taktiske grep etter at det norske laget hadde dominert fullstendig i første omgang.

