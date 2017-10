Begovic fyrer løs mot Liverpool: - De mangler stolthet

Kritikken mot Liverpools forsvarsspill vi ingen ende ta.

Mye har blitt sagt og skrevet om forsvarsspillet til Liverpool denne sesongen og etter helgens 4-1-tap for Tottenham på Wembley har debatten rundt Jürgen Klopps bakre menn igjen blusset opp.

Nylig gikk keeperlegenden Peter Schmeichel ut med krass kritikk av Liverpools forsvar, men han var også kritisk til måten Klopp behandlet Dejan Lovren under møtet med Spurs. Tyskeren tok midtstopperen av banene allerede etter 30 minutter, på stillingen 2-1 til vertene, og den store dansken mente at Klopp med sitt bytte la all skyld over på Lovren.

- Mangler stolthet



Nå får Schmeichel støtte av en keeperkollega. Asmir Begovic gjestet nylig Sky Sports og der langer han ut mot Merseyside-klubbens spillere.

- De gjør ikke det grunnleggende som et forsvar skal gjøre og jeg tror ikke spillerne har den stoltheten som kreves, sier Begovic i et debattprogram på Sky Sports, gjengitt av Daily Mail.

- Det er en kombinasjon av ting de ikke klarer. Det går på kommunikasjon, posisjonering, og ønsket om å forsvare seg. De framstår uorganisert og det virker ikke som de har lyst til å forsvare seg, sier han.

Til tross for at manager Klopp er tidligere forsvarsspiller, føler ikke Bournemouth-keeperen at Liverpool har nok fokus på forsvar.

- Jeg ser på spillerne de har i troppen, og ser at det er spillere som er gode med ballen, som kan slå en pasning og gå framover. De har backer som kan gå framover og bidra i angrepet. Jeg tror ikke Liverpool først og fremst tenker på forsvar, mener keeperen med en fortid i Stoke og Chelsea.

- Kaos



Liverpool har allerede sluppet inn 16 mål i Premier League denne sesongen. Til sammenligning har Manchester United og Manchester City sluppet inn kun fire, mens Tottenham står med seks baklengsmål.

- Som en enhet, er de kaotiske, og det kan være mange grunner til det. Selvtilliten er lav og mange tar dårlige avgjørelser, så det blir kaos.

- Jeg tror ikke det er ett enkelt problem. Det handler om å framstå som en enhet, men det er lite kontinuitet på hvordan de setter opp forsvaret. Jeg tror heller ikke det å bytte keeper hjelper, sier Premier League-veteranen.

Simon Mignolet har hatt tillit som ligakeeper denne sesongen, men ifølge The Mirror vurderer Klopp nå å gi Loris Karius sjansen i ligaen.

FYRER LØS: Bournemouth-keeper Asmir Begovic.

Samme avis skriver også at Joe Gomez kan bli flyttet inn i midtforsvaret, for å erstatte den utskjelte Lovren.

I likhet med kroaten imponerte heller ikke Mignolet mot Tottenham, og belgieren har måttet tåle kritikk for sin opptreden i forbindelse med flere av baklengsmålene mot Tottenham på Wembley søndag.

Liverpools neste kamp er hjemme mot Huddersfield i Premier League.

