Beholder fotballjentene jerngrepet om Nederland?

Norges kvinnelandslag går til søndagens åpningskamp i fotball-EM med en perfekt statistikk å ta vare på. Sju EM-kamper mot Nederland har gitt like mange seirer.

Marjoke de Bakker overlistet Hege Ludvigsen i Norges 2-1-seier i Horten høsten 1988. I de drøyt 28 årene siden da har Norge holdt nullen mot Nederland i EM-sammenheng. Total målforskjell på de sju norske seirene er 16-1.

Litt bedre er det gått for Nederland i VM-kvalifiseringskamper mot Norge, der treskolandets «Oranjewrouwen» har greid to uavgjorte og tatt sin eneste seier over de norske fotballjentene i en kamp av betydning.

Det skjedde på Nadderud høsten 2014, da Norge allerede var klar for sluttspillet i Canada året etter. Nederlands 2-0-seier gjorde likevel vondt, ettersom den spolerte en inntil da perfekt og smått utrolig norsk statistikk: Det var Norges første poengtap noensinne i VM-kvalifiseringskamp på hjemmebane.

Alle de 27 tidligere hjemmekampene i VM-kvalifisering var vunnet, men Anouk Dekker og Daniëlle van de Donk scoret målene som brøt rekken.

Ny barriere

Lagenes hittil siste møte i en viktig kamp var i OL-kvalifiseringen i Rotterdam i mars i fjor. Da vant Norge 4-1 etter mål av Emilie Haavi, Maren Mjelde og Ada Hegerberg (2).

Likevel endte den kvalifiseringen med skuffelse for Norge, som tapte to av tre kamper og endte sist av de fire lagene. Det var første gang Nederland endte foran Norge i en kvalifisering.

Nederlenderne har blod på tann og vil bryte en ny barriere søndag. Med hjemmeseier, eller bare ett poeng, foran fullsatte tribuner i Utrecht vil EM-vertene ha klart det.

– Det er slike kamper vi gjerne skulle spilt hver uke. Vi kommer til å ha litt underdog-stempel inn i den første kampen, og jeg tror det kan passe oss ganske bra, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

Det blir 15. gang lagene møtes i EM-, VM- eller OL-sammenheng, men bare annen gang i et sluttspill. I forrige EM ble Solveig Gulbrandsen matchvinner i gruppekampen i Kalmar.

Norge og Nederland møtes for øvrig igjen i neste VM-kvalifisering, som tar til i høst.

Kampene

Dette er alle de tidligere kampene i EM, VM og OL:

* 1988 (22/10): 2-1 i Horten (EM-kvartfinale 1. kamp)

* 1988 (5/11): 3-0 i Rijsoord (EM-kvartfinale 2. kamp)

* 1992 (10/10): 3-0 i Oslo (EM-kvartfinale 1. kamp)

* 1992 (7/11): 3-0 i Raalte (EM-kvartfinale 2. kamp)

* 1997 (1/10): 6-1 i Oslo (VM-kvalifisering)

* 1998 (18/4): 0-0 i Sittard (VM-kvalifisering)

* 2003 (15/5): 2-0 i Mandal (EM-kvalifisering)

* 2004 (22/5): 2-0 i Wezep (EM-kvalifisering)

* 2009 (24/10): 3-0 i Bekkestua (VM-kvalifisering)

* 2010 (19/6): 2-2 i Zwolle (VM-kvalifisering)

* 2013 (14/7): 1-0 i Kalmar (EM-sluttspill)

* 2013 (30/10): 2-1 i Volendam (VM-kvalifisering)

* 2014 (17/9): 0-2 i Bekkestua (VM-kvalifisering)

* 2016 (5/3): 4-1 i Rotterdam (OL-kvalifisering)

Totalt: 11 seirer, 2 uavgjorte, 1 tap (mål 33-8).

I EM: 7 seirer på 7 kamper (mål 16-1).

