Bekrefter: Newcastle er til salgs

Jakten på nye eiere er i gang.

Eierne av Premier League-klubben Newcastle, St. James Holding Limited med Mike Ashley i spissen, bekrefter at de ønsker å selge klubben.

Det opplyses i en pressemelding mandag.

- For å gi klubben de beste muligheter til å skaffe seg de investeringene som er nødvendig for å ta det neste steget, i det som er en viktig tid for klubben, har de nåværende eierne bestemt at det er i Newcastles beste interesse at klubben blir lagt ut for salg, heter det i meldingen.

- Nå starter en prosess med å finne nye eiere som er i stand til å tilføre betydelige investeringer og dedikasjon for å oppnå klubbens ambisjoner.

Mike Ashley har vært hovedeier av Newcastle siden 2007 og den engelske forretningsmannen har vært en svært kontroversiell eier av klubben.

Han har flere ganger blitt beskyldt for å sette sine egne økonomiske interesser foran klubbens, og slik sett stå i veien for klubbveksten.

Under Ashleys tid som eier har Newcastle rykket ned fra Premier League to ganger, sist i 2016, og levert svært ujevne resultater på banen.

Flere managere i klubben de siste årene har også irritert seg over eierens manglende investeringer på spillersiden og det har ført til en rekke misnøye. Dette har igjen ført til protester fra klubbens supportere.

Så sent som i sommer ga nåværende manager Rafael Benitez uttrykk for at han ikke fikk de pengene han ønsket for å styrke stallen.

Newcastle er tilbake i Premier League denne sesongen, etter å ha rykket rett opp igjen fra The Championship, og har fått en god start på høsten. Klubben ligger som nummer ni, med elleve poeng, etter åtte kamper.

Mest sett siste uken