Bekrefter stor interesse for Aleesami

- Vi kunne ikke gi slipp på slike spillere, sier Palermo-manager Bruno Tedino.

Haitam Aleesmai var en ettertraktet mann i sommerens overgangsvindu. Det bekrefter Palermo-manager Bruno Tedino ifølge italienske Mediagol.

Tedino møtte pressen i forbindelse med helgas Serie B-runde.

Der sa han følgende om interessen for Aleesami:

- Vi vet at det har vært mange bud på (Ilja) Nestorovski, (Aljaz) Struna, og (Haitam) Aleesami, men vi kunne ikke gi slippe på slike spillere, for så å hente andre spillere uten å vite med sikkerhet hva som ville skje, sier Tedino ifølge Mediagol.

Samme nettsted skrev torsdag at Serie A-klubben Sassuolo hadde vist interesse for den norske backen, men blitt møtt med et tørt «nei» fra Palermo-eier Maurizio Zamparini.

Aleesami og hans Palermo vant sesongåpningen i Serie B mot Spezia, men nordmannen går nå altså glipp av lørdagens kamp mot Brescia på grunn av landslagssamlingen. I stedet skal Aleesami møte Aserbajdsjan og Tyskland sammen med det norske landslaget.

Det at Serie B fortsetter selv om det er landslagssamling, rammer Palermo hardt, og hele ti av Palermo-spillerne er opptatt med landslagsspill denne helga.

Likevel vil ikke Palermo-manageren bruke det som noen unnskyldning.

- Det er ingen unnskyldning i morgen. Vi må ikke ha en tapermentalitet, men heller tenke som helter - vi har alle muligheter til å gjøre det bra, sier Tedino.