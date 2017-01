ANNONSE

Fitim Azemi bytter ut Bodø/Glimt med Maccabi Haifa. Det bekrefter begge klubbene på sine nettsider.

Det har vært forventet at Azemi skulle skrive under med israelerne, og allerede søndag kunne Nettavisen røpe at overgangen ville skje.

- Maccabi Haifa er jo en stor klubb og det er en fin mulighet for meg til å utvikle meg videre på. Dette er jo en av de største klubbene i Israel og har mye historie. I tillegg har de spilt Europa League-kvalifisering senest i fjor, sa Azemi til Nettavisen da.

Mandag ble altså overgangen bekreftet.

Azemi scoret elleve mål på 29 kamper for gultrøyene fra nord forrige sesong. Han blir nå lagkamerat med tidligere Rosenborg-spiller Hólmar Örn Eyjólfsson fra Island.

Tor Kristian Karlsen er sportssjef i den israelske klubben.