Bekreftet: Christian Rubio klar for Strømsgodset

Den svenske 19-åringen Christian Rubio Sivodedov er offisielt en Strømsgodset-spiller.

Klubben opplyser om at han har signert en toårskontrakt.

- Jeg er veldig glad for å være her i Drammen, og har stor motivasjon for å komme i gang. Strømsgodset har tradisjon for å utvikle unge spillere, og det passer meg perfekt. Jeg er ydmyk overfor det som venter i Godset, sier han til Godsets hjemmesider.

Sportssjef Jostein Flo, som ikke ville bekrefte overgangen da Nettavisen konfronterte ham med nyheten for kort tid siden, uttaler seg slik til klubbens hjemmeside:

- En spennende spiller med stort potensial. Han har gjort et veldig godt inntrykk på oss, både som fotballspiller og person. Christian har lært mye etter to år i det tøffe tyske profflivet, og han fremstår som en moden, reflektert og ydmyk 19-åring. Han er samtidig ambisiøs og sulten på å utvikle seg videre her hos oss. Nå skal vi hjelpe han til å ta det neste steget, sier Flo.

Midtbanespilleren spilte i Djurgården i sin oppvekst og rakk å spille seks A-lags kamper der, før han ble hentet av storklubben Schalke 04.

For da han var 17 år pakket han inn fotballskoene og reiste til Tyskland for å leve ut proffdrømmen. Schalke 04 så et potensial i Rubio, som svensken dessverre ikke fikk ut. Nå skal Tor Ole Skullerud og Strømsgodset prøve han ut i Eliteserien, en arena hvor Rubio kan få muligheten til å utfolde seg.