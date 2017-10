Bekreftet: Claude Puel er ny Leicester-manager

Den 56 år gamle franskmannen starter umiddelbart og får sin managerdebut på søndag mot Everton.

- Det er et privilegium å bli Leicesters nye manager, en klubb som innehar verdier og ambisjoner som minner om mine egne. Det er veldig spennende å få muligheten til å hjelpe klubben bygge på de utrolige prestasjonene de har oppnådd, sier Puel i en pressemelding.

Puel, som tidligere har vært manager for Southampton, overtar jobben etter sparkede Craig Shakespeare.

Shakespeare fikk jobben etter Claudio Ranieri, som fikk sparken i februar - ni måneder etter at italieneren ledet laget til en sensasjonell Premier League-tittel.

- Da vi startet jobben med å finne ny manager, dannet vi oss en profil av hva vi lette etter. Claude Puel passet perfekt i den profilen, sier Leicesters visestyreformann Aiyawatt Srivaddhanaprabha i en uttalelse til klubbens hjemmeside.

Leicester har fått en elendig start på inneværende sesong og ligger plassert under nedrykksstreken etter kun én seier på de åtte første kampene.

Michael Appleton beholder sin jobb som assistent under Puel.

Claude Puel new manager at @LCFC 👍🏻 Had him at Monaco. He will get them running. Tough manager. Like him