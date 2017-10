Bekreftet: Disse kan Norge møte i Nasjonsligaen

Norge ble som ventet plassert på nivå 3. Her er de mulige motstanderne.

De ulike divisjonene i UEFAs Nasjonsliga er nå bestemt.

Og mest spennende sett med norske øyne: Her er lagene som sammen med Norge ble plassert i divisjon 3:

Ungarn, Romania, Skottland, Slovenia, Hellas, Serbia, Albania, Norge, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Kypros, Estland og Litauen.

Disse landene er nå bekreftet av UEFA på nivå 3.

Norge er her plassert i pott 2, og slipper å møte Hellas, Serbia og Albania.

Her ser dere alle pottene det skal trekkes fra når gruppespillet trekkes i Lausanne 24. januar (klikk for å forstørre).

Søndag avsluttet Lagerbäcks norske landslag VM-kvalifiseringen med 1-0-seier mot Nord-Irland på Ullevaal. Dagen derpå var det tid for å gjøre opp status og se framover.

Neste store mål er EM-sluttspillet i 2020. Veiene dit er flere enn tidligere. Ikke bare er det mulig å sikre billetten gjennom den ordinære kvalifiseringen. Det europeiske fotballforbundets nye nasjonsliga munner også ut i EM-plass for fire lag.

Nasjonsligaen, bestående av fire divisjoner (A, B, C og D) som hver seg har fire grupper, sparkes i gang neste høst. Norge vil tilhøre divisjon C og havner i en gruppe med enten tre eller fire lag. Det innledende gruppespillet gjøres unna i løpet av tre travle høstmåneder. I hver divisjon deles det ut en plass til i 2020-EM etter sluttspill mellom fire lag.

Det skjer først våren 2020, etter at kalenderåret 2019 i sin helhet er benyttet til å gjennomføre den vanlige EM-kvalifiseringen. Det er lag som ikke kvalifiserer seg på ordinært vis som skal gjøre opp om «bonusplassene».

Enklere vei

Landslagssjef Lagerbäck og toppfotballsjef Semb har gjort sine umiddelbare vurderinger av det nye kvalifiseringssystemet. Begge mer enn antyder at det blir vanskeligere å sikre seg EM-billetten enn tidligere.

– Tidligere hadde du kun én vei til sluttspillet. Og da kunne du gå til EM selv ved å bli nummer tre i din gruppe etter å ha møtt en annen treer i omspill. Det var kanskje en lettere vei enn det systemet som kommer nå, men nå får du langt flere interessante kamper, sier Nils Johan Semb til NTB.

– Det blir ikke lettere å kvalifisere seg til mesterskap på denne måten, men det er samtidig eliteidrett vi snakker om. Vi skal uansett sørge for å være så gode at vi kvalifiserer oss, lyder dommen fra Lagerbäck.

Bak innføringen av nasjonsligaen ligger et ønske om å øke antall betydningsfulle kamper. Kampene i nasjonsligaen erstatter i stor grad «privatlandskampene».

Realistisk EM-vei

Fra nasjonsligaåpningen neste høst og fram til et mulig nasjonsligasluttspill våren 2020, spiller ikke Norge en eneste privatlandskamp.

– Treningskampene blir borte for vår del. For publikum blir det naturligvis interessant. Vi må på vår side sørge for å være så gode at vi kjemper om seieren i vår gruppe i nasjonsligaen og kan gå til sluttspillet på den måten. I tillegg har du den ordinære kvalifiseringsveien. Sånn sett har vi to muligheter nå, sier toppfotballsjef Semb.

– Jeg tror det var lettere å gå treerveien som lå der foran forrige EM, tilføyer han.

Både toppfotballsjefen og landslagssjef Lagerbäck understreker at trekningene til både nasjonsligaen og den ordinære EM-kvalifiseringen blir svært avgjørende for utfallet.

– Er det realistisk at Norge kan sikre seg EM-plass gjennom nasjonsligaen, Semb?

– Ja, det er absolutt realistisk, svarer toppfotballsjefen.

Mot mer spissing

Bortfallet av privatlandskampene betyr også at landslagssjef Lagerbäck i mindre grad kan tillate seg å eksperimentere med nye spillere til kommende landslagssamlinger.

– Man vil alltid vinne treningskamper, ikke misforstå meg, men der ruller man gjerne inn en del mindre erfarne spillere. Det kommer man kanskje i mindre grad til å gjøre i nasjonsligaen. Det er sånn sett den sportslige bakdelen, sier landslagssjefen.

Semb er enig.

– Nå har vi kun seks kamper igjen før nasjonsligaen begynner, to i november, to i mars og to i juni. Det er den tiden vi har til å teste. Etter juni neste år må ting være glassklart med hensyn til hvem Lars vil kjøre videre med, sier han.

Neste høst braker det løs med seks gruppekamper i nasjonalligaen.

