Bekreftet: Forren klar for Molde

Vender tilbake til Aker Stadion.

Vegard Forren (29 år) har signert en avtale med Molde FK ut sesongen 2017, bekrefter klubben i en pressemelding torsdag.

Forren selv mener det betyr mye for både han og familien å være tilbake i klubben han forlot forrige sesong.

- Etter en tung tid uten fotball er fokuset nå å komme tilbake i toppform og bidra positivt for Molde FK både på og utenfor banen. Jeg er mer motivert enn noen gang. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten og gleder meg til å komme i gang og spille kamper for Molde igjen, sier midtstopperen i pressemeldingen.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær uttaler følgende om signeringen:

- Vegard har vært en fantastisk spiller for oss tidligere og det satser vi på å få til igjen. At Vegard har lyst til å overbevise både på og utenfor banen gjør at vi har trua på det. Tror at tiden uten å få lov til å spille fotballkamper har fått Vegard til å innse hva han har gått glipp av, sier Solskjær.



Forren kom til Molde i 2007, og har spilt 307 obligatoriske kamper for klubben.

Han har senere vært på korte opphold i Southampton og Brighton uten å gjøre seg nevneverdig bemerket. Dette blir tredje periode i Molde for den rutinerte midtstopperen.

- Vegard tok kontakt tidligere i sommer, vi har i etterkant hatt flere fine samtaler. Vi har en felles forståelse for hva som skal til for igjen å bli Molde-spiller. Han ønsker å spille fotball for Molde FK, han er etablert med hus og familie i Molde, det er i Molde han ønsker å være. Vegard har vært en bauta i Molde-forsvaret gjennom mange sesonger, vi ønsker å oppleve det igjen. Vi har inngått avtale med Vegard for sesongen 2017. Vi evaluerer samarbeidet løpende og vil legge det til grunn for en mulig lengre avtale, sier administrerende direktør i Molde FK, Øystein Neerland, i en pressemelding.