Bekreftet: Juan Foyth (19) klar for Tottenham

Tottenham forsterker stallen med ny midtstopper.

Onsdag ettermiddag bekrefter klubben at 19-åringen har signert en kontrakt med klubben som strekker seg ut 2022-sesongen.

Han kommer fra argentinske Estudiantes for ukjent sum.

Dermed har Spurs signert sin andre midtstopper på kort tid etter at Davinson Sanchez (Ajax) også ble klar for klubben nylig.

Foyth har denne sesongen spilt på øverste nivå i den argentinske toppdivisjonen for Estudiantes. Han var også med da Argentina røk ut i gruppespillet av U20-VM i Sør-Korea.

I et intervju med avisen El Dia er han veldig klar på hvorfor han har valgt å signere for Tottenham, til tross for koblinger med både PSG og Inter.

- Jeg valgte Tottenham fordi de satser ungt, og jeg tror jeg kommer til å få spille. Jeg snakket også med Mauricio Pochettino, og jeg likte det han sa. Det er det som hjalp meg med å velge at Tottenham er det beste valget i min karriere, sier Foyth til El Dia, i et intervju gjengitt av Sport Witness.

