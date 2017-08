Bekreftet: Rashani klar for Odd

Elba Rashani (24) forlater Rosenborg og vender tilbake til Skien.

Overgangen blir bekreftet på Rosenborgs offisielle nettsider fredag kveld.

- Elba er en profesjonell og flott fyr. Han har satt spor etter seg hos alle oss som har jobbet sammen med han. Naturlig nok ønsket han mer spilletid, og da Odd kom på banen var det en god løsning. Vi ønsker Elba lykke til videre, sier RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye til RBK.no.

Ifølge Odd har kontrakten en varighet på 3,5 år, og at Rashani allerede er spilleklar til søndagens eliteseriekamp mot Sogndal. Han vil spille med draktnummer 11.

- Det føles veldig bra. Jeg må takke Odd, for det var her alt startet. Det var her jeg fikk vist meg skikkelig fram som fotballspiller, som gjorde at jeg fikk prøvd meg ute i verden, sier Rashani.

Rashani spilte 39 kamper for Rosenborg og scoret fem mål. Han skal nå spille for gamleklubben Odd, der han ble en stor publikumsfavoritt i perioden mellom 2010 og 2014 før han ble solgt til Brøndby.

I Danmark ble det ingen suksess, og vingen har de siste sesongene spilt for Rosenborg, først på lån før overgangen senere ble permanent.

Heller ikke i Trondheim fant 24-åringen tilbake til storformen, og nå har han altså bestemt seg for å prøve lykken under vingene til gamletrener Dag-Eilev Fagermo.

Rashani har totalt spilt 95 kamper i Eliteserien og scoret 10 mål. I danske Superligaen ble det tre mål på 24 kamper.

Odd presenterer Rashani på Skagerak Arena fredag kveld.