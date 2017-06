Bekreftet: Salah klar for Liverpool

ANNONSE

Liverpool har signert den egyptiske vingen Mohamed Salah fra Roma.

Det er Liverpool som bekrefter overgangen på sin Twitter-side.

25-åringen får draktnummer 11, mens Roberto Firmino tar over nummer 9, som har vært ledig siden Christian Benteke forlot klubben.

Salah har i lengre tid blitt koblet med en overgang til Liverpool og det har en stund vært et spørsmål om at de to klubbene skulle bli enig om prisen.

- Farten er største styrke

Det spekuleres i en overgangssum på rundt 39 millioner pund. Dette tilsvarer rundt 400 millioner kroner. Egypteren skal ha knyttet seg til Liverpool fem år fram i tid.

- Helt fra første gang jeg så ham spille i Egypt, har Salah vært et stort talent. Farten er helt klart hans største styrke som spiller, sier journalist Hady Elmedany til Nettavisen.



Han skriver for nettstedet yallakora.com og har vært ledende på dekningen av Salahs overgang til Liverpool.

HAR TROEN PÅ SALAH: - Jeg har troen på at Klopp vil få det beste ut av Salah. Med et par nye signeringer til, tror jeg Liverpool blir en utfordrer til tittelen, sier journalist Hady Elmedany.

Journalisten har fulgt Salahs karriere siden han spilte for Moqalween i hjemlandet Egypt. Det var der sveitsiske Basel hentet ham fra i 2012.



- Treneren hans under tiden i Basel, Murat Yakin, sa en gang at hadde han vært en bedre målscorer, hadde han gått rett til en storklubb og ikke til Basel den gang, sier journalisten.



Tror på Liverpool-suksess

Akkurat uttellingen har imidlertid vingen fått fart på og nettet 19 ganger sist sesong.



- Når det gjelder andre svakheter så er han heller ikke spesielt god på hodet og han bruker sjelden høyrefoten, sier Elmedany videre.



Til tross for at Salah aldri ble noen suksess under sitt første opphold i Premier League, er journalisten ikke i tvil om at situasjonen er ganske så annerledes nå.

- Det å flytte fra Basel til Premier League er noe annet enn å dra fra Roma til Premier League. Nivåforskjellen er mye mindre og statistikken til Salah er en helt annen nå. Han hadde flest assists i Serie A sist sesong, sier han.



- Det å spille for Jürgen Klopp er også noe annet enn å være en "billig" spiller i Josè Mourinhos Chelsea. Salah er ingen "billig" benkesliter lenger, mener Elmedany.

- Klopp får det beste ut av ham

Ifølge journalisten var det nettopp Mourinho som stoppet Salah fra å gå til Liverpool i 2014, da han valgte Chelsea foran de røde.



- Han var så nær Liverpool da, men så kom Chelsea med et bedre tilbud og Mourinho overtalte ham til å dra dit, forteller journalisten.

Han tror 25-åringen vil bli en viktig brikke i et lag han spår en god sesong.



- Jeg har troen på at Klopp vil få det beste ut av Salah. Med et par nye signeringer til, tror jeg Liverpool blir en utfordrer til tittelen, sier han.



Elmedany forteller videre om en spiller som er forgudet i hjemlandet Egypt og som ganske sikkert vil øke Liverpools status i Afrika.



- Salah er karismatisk. Han er en fredelig fyr som alltid smiler. Det er ingen tvil om at han er et stort idol for barn og unge. I Egypt er det vanlig at barna sier at de vil være som Salah.

Målfarlig

Salah har tidligere spilt for klubber som Basel, Chelsea, Fiorentina og Roma. Sist sesong scoret han 15 ligamål for sistnevnte klubb i Serie A.

Egypteren beskrives som en hurtig ving, som trives best på høyresiden. Han bidrar med både mål og assists fra sin posisjon og vil komplementere en allerede målfarlig angrepsrekke hos Premier League-klubben.

25-åringen var også heftig koblet med en overgang til Liverpool tilbake i januar 2014, men endte da opp med å signere for Chelsea.

De blå fra London betalte den gang 11 millioner pund for spilleren.

Salah har spilt 52 landskamper for Egypt og scoret 29 mål.

Kantspilleren blir Liverpools andre signering denne sommeren. Klubben har tidligere sakffet seg den unge angriperen Dominic Solanke.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!