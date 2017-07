Bekreftet: U21-landslaget mister tre poeng

Blir fratatt poengene fra seieren over Kosvo i EM-kvalifiseringen på grunn av bruken av en ikke spilleberettiget Kristoffer Ajer.

Fredag kom beslutningen fra UEFA om at resultatet i kampen mellom Norge og Kosovo settes til 0-3, melder Norges Fotballforbund.

U21-landslagets åpningskamp i EM-kvalifiseringen endte med 5-0-seier til Norge, men dagen etter ble det kjent at Kristoffer Ajer ikke var spilleberettiget etter å ha blitt utvist i sin siste G19-landskamp.

Det gjør at resultatet nå settes til 0-3 og dermed null poeng til Norge.

- UEFAs vedtak er som forventet. Vi er selvfølgelig lei oss og skuffet over at vi har kommet i en slik situasjon. Som vi sa da saken ble kjent, så var det mange som kunne og burde fanget opp dette og det viser at rutinene våre ikke var gode nok. Vi har fulgt opp dette internt for at det ikke skal skje igjen, sier direktør i sportsavdelingen i NFF, Alf Hansen.

- Det er beklagelig at guttene som gjorde en så god innsats ikke får uttellingen de fortjener i form av poeng og at en allerede krevende kvalifisering blir enda mer utfordrende. Samtidig må man forholde seg til regler og virkelighet, og det eneste vi kan fokusere på nå er å krige oss til så mange poeng som mulig, og så får vi telle opp til slutt, sier U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

Det var i EM-kvalifiseringskampen for G19 mot Spania 27. mars, at Kristoffer Ajer ble tildelt to gule kort og dermed utvist. Regelen er at du må sone første kamp på samme nivå eller på nivået over.

Ajer hadde ikke spilt landskamp i etterkant og skulle derfor aldri spilt EM-kvalifiseringskampen mot Kosovo.

- Når jeg blir tatt ut til en tropp, så forventer jeg at jeg er spilleberettiget til kampen. Jeg antok at utvisningen mot Spania skulle sones på G19-nivå siden jeg var tatt ut. Dette er utrolig surt, spesielt når vi gjorde en så god kamp mot Kosovo. Men det er ikke noe å gjøre med dette nå. Det eneste svaret vi kan gi er å plukke trepoengere i kampene som kommer, sa Kristoffer Ajer om saken da dette ble kjent i juni.





