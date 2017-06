Bekreftet: Zlatan er ferdig i United

ANNONSE

Premier League bekrefter fredag at svenske Zlatan Ibrahimovic ikke får nye kontrakt med klubben. Dermed ble det kun én sesong i Old Trafford-klubben på den storvokste veteranspissen fra Sverige.

#PL clubs have confirmed their retained players lists from 2016/17



Full story: https://t.co/qKp3BIZKQh pic.twitter.com/ZW3z3O4LGd — Premier League (@premierleague) June 9, 2017

Den svenske superstjernen står ikke oppført på listen over spillere Manchester United beholder til neste sesong. Dermed fikk den svenske superstjernen kun én sesong i den rød delen av Manchester.

BBC-journalisten Simon Stone skriver at selv om Ibrahimovic ikke er under kontrakt, så bil han fortsette rehabiliteringen hos United.

I understand Ibra will complete recovery @ManUtd. No guarantees given over him getting contract when fit but it can't be ruled out either. — Simon Stone (@sistoney67) June 9, 2017

- Min forståelse er at Ibrahimovic vil gjennomføre rehabiliteringen med Manchester United. Det er ingen garanti for at han får kontrakt når han er klar igjen, men det er ikke noe vi kan utelukke, skriver Stone på Twitter.

Sky Sports meldte allerede torsdag at 35-åringen ikke ville få ny kontrakt.

Ibrahimovic pådro seg en kneskade i en Europa League-kamp mot slutten av den nylig avsluttede sesongen og er derfor ute i lang tid framover.

Han ble operert av en ekspert i USA tilbake i mai og det er ventet at han ikke vil være klar for kamp før et godt stykke ut i neste sesong.

United hentet Ibrahimovic til England før forrige sesong, og han nettet 28 mål for klubben, men United har altså valgt å ikke forlenge avtalen.

United skal ha hatt opsjon på å skrive kontrakt på et år til med veteranen, men skadeproblemene er trolig grunnen til at den ikke ble benyttet.

Engelske medier har tidligere meldt at spissen ønsket å bli klubben, men stjernespilleren har også blitt koblet med klubber i amerikanske MLS.

Ibrahimovic har tidligere spilt for klubber som Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan og franske Paris Saint-Germain.

Han har spilt 116 landskamper for Sverige og scoret 62 mål.

