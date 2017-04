Bekymret Mourinho etter Zlatan-skade

ANNONSE

93 minutter var spilt da Zlatan landet forkjært, og TV-bildene viste at kneet fikk seg en ordentlig omgang. Svenskens ansiktsuttrykk viste at han hadde betydelig smerter, og han tok seg til den høyre kneet da han ruslet av banen for egen maskin.

På sosiale medier var det mange som spekulerte i om korsbåndet kunne være røket. I så fall betyr det et avbrekk for Zlatan på mellom åtte og tolv måneder. Hvis det stemmer spørs det hva som eventuelt skjer med hans videre karriere.

Spissen begynner tross alt å bli en aldrende spiss.

Ordknapp

Mourinho var ganske ordknapp etter oppgjøret. Han sa ikke altfor mye under pressekonferansen.

– Jeg vil avvente før jeg sier for mye. Jeg ønsker å være optimistisk, men er det ikke, sa portugiseren.

Mourinho trodde ikke at skaden var av det lette slaget.

– Jeg foretrekker å vente til alle tester er gjort, og deretter kommentere. Men nyhetene er temmelig negative.

Behandling

Zlatan Ibrahimovic fikk behandling på sidelinjen etter at han gikk av banen og hinket senere ut gjennom spillertunnelen. Zlatan er Manchester Uniteds mestscorende spiller med 28 mål denne sesongen.

Også backen Marco Rojas pådro seg en kneskade i løpet av kampen, og ifølge José Mourinho ser det heller ikke spesielt lyst ut for hans vedkommende.

19 år gamle Marcus Rashford gjorde 2–1 i ekstraomgangene mot Anderlecht, og det gjorde at Manchester United er videre til semifinalen i europaligaen.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!