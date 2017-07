Bendtner ødela Mendys store kveld

Kristiansund så ut til å ta en sjokkseier mot Rosenborg. Så dukket Nicklas Bendtner opp.

KRISTIANSUND - ROSENBORG 3-3:

Rosenborg så ut til å ha full kontroll, og sikre seg tre enkle poeng mot Kristiansund da de ledet 2-0 til pause. Likevel sørget noen magiske minutter av hjemmelaget for at kampen tok fyr for fullt.

Med knappe ti minutter igjen av kampen, satte Sondre Sørli inn hjemmelagets tredje mål for kvelden. Det så lenge ut til å bli det avgjørende målet, men på overtid satte Nicklas Bendtner inn 3-3-målet, og sikret dermed ett poeng for Rosenborg.

Stanget RBK i ledelsen

Rosenborg startet kampen best, og kom seg også til de største målsjansene. Kristiansund-keeper Sean McDermott startet kampen bra, men etter en halvtimes spill, måtte han innse at Rosenborg fikk satt ballen i mål.

Et godt innlegg fra Milan Jevtovic fant veien til Matthias Vilhjalmsson. Spissen fikk vridd seg rundt foran KBK-målet, og stanget ballen forbi McDermott.

Konradsen doblet

To minutter før pause var Vilhjalmsson på nytt involvert i et Rosenborg-mål. Islendingen dempet ballen på brystkassen, og la den til rette for Anders Konradsen som kom stormende fremover.

Konradsen, som spilte som indreløper, og ikke i den defensive midtbanerollen han vanligvis har, gjorde alt riktig da han satte inn Rosenborgs andre mål for kvelden.

Slo tilbake

Med en solid 2-0-ledelse til pause, så det meste ut til å gå Rosenborgs vei. Likevel viste hjemmelaget at de ikke hadde gitt opp håpet om å ta med seg poeng fra kampen.

Ti minutter ut i andre omgang reduserte Jean Alassane Mendy for hjemmelaget etter å ha fått et godt innlegg fra Christoffer Aasbak.

Samme mann var også på ferde da Kristiansund utlignet til 2-2, bare minutter etter reduseringen.

Også denne gangen var det Aasbak som var nest sist på ballen, og også denne gangen var det et innlegg som Mendy fikk satt i målet bak Rosenborg-keeper Andre Hansen, dog kunne det se ut til at ballen gikk via Rosenborgs Tore Reginiussen.

SCORET TO: Matthias Vilhjalmsson scoret to ganger mot Kristiansund.

Bendtner på benken

Nicklas Bendtner startet kampen på innbytterbenken for Rosenborg, etter at dansken hadde gått glipp av flere treninger fordi han hadde deltatt i et bryllup i utlandet.

Etter hjemmelagets comeback, var det tid for Bendtner. Med knappe 20 minutter igjen av kampen, ble dansken byttet inn da han erstattet målscorer Konradsen.

Seiersmålet

Med knappe ti minutter igjen av kampen, fosset Sondre Sørli fremover mot Rosenborg-målet.

KBK-spilleren fyrte av et skudd som snek seg forbi Hansen i Rosenborg-målet, og sørget med det for at det utrolige comebacket var et faktum.

Likevel ble det ikke kampens siste mål. På overtid satte Nicklas Bendtner inn 3-3, og sørget for poengdeling mellom de to lagene.