Bendtner målløs i RBK-debuten

FIMLEIKAFELAG HAFNARFJARDAR - ROSENBORG 1-1:

Da sto det 1-1 mellom lagene i treningskampen på Marbella, etter at de islandske seriemesterne hadde utlignet ledelsen Matthias Vilhjalmsson hadde gitt trønderne.



Nicklas Bendtner maktet imidlertid ikke å lure ballen forbi målvakten til det islandske laget, og kampen ebbet til slutt ut med et uavgjort resultat.



- Resultatet er ikke så fryktelig nøye, men jeg er fornøyd med at vi styrer kampen og har god kontroll defansivt og slipper til lite bakover. Vi er fryktelig upresise på den siste tredjedelen som gjør at vi skaper alt for lite til at vi kan være 100 prosent fornøyde, oppsummerer RBK-trener Kåre Ingebrigtsen overfor Eurosport.

- Det viktigste for oss var å få Nicklas (Bendtner) utpå banen og få han til å løpe. Få på han Rosenborg-drakt og bli kjent med gutta her. Vi får ikke helt utnyttet han når vi er så upresise på den siste tredjedelen, fortsetter han.



Scoret mot gamleklubben

Den islandske motstanderen er RBK-spiss Matthias Vilhjalmssons gamle klubb, men det så det ikke ut til at 30-åringen brydde seg nevneverdig om under oppgjøret.

For hvem andre enn Vilhjalmsson dunket inn Rosenborgs første scoring i oppgjøret. Den unge trønderen Erlend Dahl Reitan la flott inn fra høyrekanten og inne i feltet var det ingen som kunne stoppe Vilhjalmsson fra å stange de norske seriemesterne i føringen.

Rosenborg styrte oppgjøret frem til pause og burde nok ledet med mer enn ett mål ved sidebytte. På overtid i førsteomgang klinket Mushaga Bakenga ballen over tverrliggeren fra kloss hold på tilnærmet åpent mål.

Utlignet etter tabbe

Etter hvilen var de islandske seriemesterne bedre med på notene, og fikk tidlig betalt i målprotokollen. En stygg feil i BRK-forsvaret ga islendingene fri bane mot André Hansen.

For kun fire minutter ut i omgangen rotet nemlig danske Jacob Rasmussen bort ballen som bakerste mann. Det gjorde at motstanderne kom alene gjennom med to mann mot Rosenborgs sisteskanse.

Atli Gudnason fikk ikke avsluttet skikkelig i det Hansen kom rusende ut, men ballen gikk videre til Kristjan Floki, som ikke gjorde noen feil i det han satt lærkula i det åpne målet.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var ikke veldig imponert over RBKs danske stopper etter opptredenen.

Ikke imponerende fra Rasmussen på stopperplass for RBK i dag. Holmar er savnet! Hvem henter Bjørnebye og co inn som ny stopper? — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 12, 2017



To debuter for RBK

Det var naturlig nok knyttet stor spenning til om Rosenborgs nye stjernespiss, Nicklas Bendtner, ville få sin debut for trønderne.

29-åringen startet på benken, men kom inn for Fredrik Midtsjø en drøy time ut i kampen. Bendtner maktet ikke å tegne seg på scoringslisten mot det islandske laget, som forsvarte seg godt i sluttminuttene.

Også Julian Faye Lund, som er født 20. mai 1999, fikk sin debut for RBKs A-lag søndag. Den 17 år gamle målvakten kom inn for André Hansen kvarteret før slutt.

Det ble en positiv opplevelse for unggutten, som ikke slapp inn mål i sin tid på gressmatten. Dermed ebbet kampen ut med ett mål til hvert av lagene.

