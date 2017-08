Bendtner med perlescoring da RBK slo Molde: - Det er verdensklasse

RBKs danske stjernespiss har våknet. Nicklas Bendtner (29) leverte en av sesongens vakreste scoringer da trønderne snudde kampen mot Molde og tok et nytt steg mot seriegull.

MOLDE - ROSENBORG 1-2:

Rosenborg lå lenge under 0-1, men to scoringer sent i andre omgang av Bendtner og Anders Konradsen sørget for at trønderne reiser hjem fra Aker Stadion med tre verdifulle poeng.

Bendtner har nå scoret fem mål på de fem siste kampene for Rosenborg og virker endelig for hvittrøyenes skyld å være på vei mot storformen.

Nå har dansken scoret ni mål i Eliteserien, og ligger bare tre mål bak toppscorer Ohi Omoijuanfo.

RBK-seieren gjør at at Kåre Ingebrigtsens mannskap nå leder Eliteserien med åtte poeng ned til Sarpsborg 08, som har én kamp mindre spilt. Molde beholder tredjeplassen ti poeng bak rivalene fra Trøndelag.

- Vi er fantastisk gode, spesielt i andre omgang. Første omgang er mer jevn, men etter pause er det klasseforskjell. Det er mer enn fortjent at vi vinner, sier Rosenborg-treneren til Eurosport.

TV-ekspertens nevø fikk debut

Kampens vendepunkt kom etter en time da ble Molde tvunget til å gjøre et bytte som følge av en skade på keeper Andreas Linde.

Det førte til debut for nyinnkjøpte Mathias Eriksen Ranmark (21), som i sommer ble hentet fra Oppsal i 3. divisjon.

Eriksen Ranmark er for øvrig nevøen til fotballekspert Bengt Eriksen, som tilfeldigvis kommenterte kampen som ekspert for Eurosport.

- Det er riktig. Jeg skal bare ønske Mathias lykke til, og så skal jeg ta på meg kommentatorhatten igjen, og hvis ikke jeg tar feil debuterer han på det øverste nivået ganske nøyaktig 60 år etter sin farfar Mathias, opplyste onkel Bengt Eriksen på Eurosport da det ble klart at nevøen skulle kastes til ulvene.

Men kommentatorens nevø fikk ingen drømmedebut. På stillingen 1-0 forærte han ballen rett i beina på Matthias Vilhjalmsson etter et håpløst forsøk på å spille ut ballen, og i det påfølgende angrepet endte ballen hos Nicklas Bendtner som banket inn utligningen med en fenomenal avslutning.

- Verdensklasse

Bendtner skrudde inn 1-1 for RBK med et skudd i krysset med utsiden av foten.

- Bendtner viser hvilken klasse han har, var den rosende dommen fra Kenneth Fredheim.

- Jeg tenker tilbake kampen mot Sarpsborg, der han gjorde noe lignende. Mesterlig utført av Nicklas Bendtner, var kommentaren fra Eriksen, som ikke nevnte noe om prestasjonen til sin 21 år gamle nevø.

Jerv-trener Arne Sandstø var soleklar i sin omtale av Bendtners scoring.

Verdensklasse av Bendtner. — Arne Sandstø (@as_arne) August 12, 2017





SKAPTE JUBEL: Moldes Fredrik Brustad gratuleres etter 1-0-scoringen mot Rosenborg på Aker Stadion.

Ole Gunnar Solskjær ga Vegard Forren sjansen for Molde lørdag. Midtstopperen har ikke spilt for klubben siden siste runde forrige sesong, men gikk rett inn i blåtrøyenes bakre treer.

Kampens første scoring kom allerede etter fem minutter, og den var det hjemmelaget som skapte. Molde hadde ballen i laget i mange trekk før Eirik Hestad ble spilt fri i boksen. Midtbanespilleren slo inn foran mål, og der dukket Fredrik Brustad opp og ga hjemmelaget ledelsen.

Molde fortsatte å legge press på de regjerende mesterne, og RBK slet med å få kontroll på en frisk Brustad. Rosenborg tok mer og mer over utover i omgangen, uten å skapte all verdens av sjanser. Dermed sto det fortsatt 1-0 da dommer Ola Hobber Nilsen blåste av til pause.

Andre omgang var bare fem minutter gammel da Rosenborg nærmet seg utligning. Fredrik Midtsjø fikk ballen i boksen og la den 45 grader ut til Mike Jensen, men dessverre for trønderne skjøt dansken rett i stolpen og ut.

I det 73. minutt utlignet altså Bendnter med en vakker scoring, før Vegar Hedenstad fikk en stor mulighet til å sende RBK i ledelsen ti minutter senere. Den gangen vartet Eriksen Ranmark opp med en solid beinparade.

Konradsen avgjorde

Fem minutter før slutt var imidlertid snuoperasjonen komplett. Innbytter Matthias Vilhjalmsson fant Anders Konradsen med en heading, og fra kort hold hadde ikke midtbanespilleren noen problemer med å sende RBK i føringen.

2-1 ble også sluttresultatet, og Molde må dermed gå slukøret hjem fra kampen mot en av klubbens argeste rivaler.

Nå venter Europa League-playoff for trønderne. Torsdag reiser de til Amsterdam for å spille den første av to avgjørende kamper mot Ajax, før Haugesund venter til nytt eliteserieoppgjør på søndag. Molde møter Stabæk på Nadderud samme dag.

