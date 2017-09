Bendtner sendte Vålerenga et steg nærmere nedrykksstriden

Rosenborg befester sin posisjon på toppen av tabellen, mens nedrykk truer Vålerenga etter søndagens storkamp på Lerkendal.

ROSENBORG - VÅLERENGA 3-0:

Vålerenga var lenge spillemessig på høyde med Rosenborg, men ble brutalt straffet av effektive trøndere og måtte reise hjem til hovedstaden med null poeng og tre baklengsmål i sekken.

Nedrykksspøkelset truer nå Oslo-klubben, som kun ligger ett poeng over Sogndal på kvalikplass, mens Rosenborg styrer mot et nytt seriegull og har nå sju poeng ned til Brann på andreplass.

BEKYMRET: Kjetil Rekdal.

- Hjertet blør

Kjetil Rekdal mener Vålerenga ble hardt straffet søndag, men er likevel svært bekymret for sin gamle klubb når ni kamper gjenstår.

- Jeg er litt bekymret for resten av sesongen. Det er ikke det at denne kampen har så stor betydning, men evnen til å score mål ... Gå gjennom og se på serien så langt i år. Hvor mange ganger har Vålerenga scoret mer enn et mål i kamper i år (4 av 21)? Det kommer til å bli tøffe, jevne kamper, de ni siste, sier Rekdal, som kommenterte kampen på TV Norge.

På de sju siste kampene har Vålerenga null seirer, tre uavgjorte, fire tap og tre scorede mål.

- Det er ingen lystig statistikk. Og for å være helt ærlig; mitt Vålerenga-hjerte blør når jeg ser på tabellsituasjonen, og resten av sesongen kan bli fryktelig nervepirrende og ekkel, mener Rekdal.

På spørsmål fra Eurosport om han er bekymret for nedrykk, sier Vålerenga-trener Ronny Deila følgende etter kampen:

- Det er ni kamper igjen, og vi må ta en del seire til. Jeg er optimist, og dette må ligge i bånn hver gang. Da vet jeg at vi kommer til å få flere bra resultater utover. Vi vet hvor vi er, og de siste seks-sju kampene har ikke vært bra nok. Dette var forhåpentligvis et steg i riktig retning, så får vi ta semifinalen først, så banke til ordentlig i serien framover.

Mer fornøyd var selvsagt Nicklas Bendtner, som scoret to mot Vålerenga.

- Jeg synes vi lyktes med mange ting i annen omgang. Vi var ikke like mye på i første omgang, men vi scoret to mål og var foran. I dag var det viktig for oss å få en seier, sa Bendtner til Eurosport etter kampen.

- Cupexiten (mot Vålerenga) var skuffende for oss, men det er en kamp vi har lagt bak oss. For å prestere i Europa må vi holde et høyt nivå i ligaen. I forrige kamp (mot Real Sociedad) ble vi utspilt, men vi reiste oss i dag og vant 3-0. Det er fullt fortjent, fortsatte han.

Drømmestart for RBK

Hjemmelaget fikk en drømmestart på kampen da Nicklas Bendtner satte inn 1-0 allerede etter to minutters spill. Dansken var på rett plass til rett tid og banket inn ledermålet etter at Pål André Helland først headet i tverrliggeren.

STRAFFEMÅL: Nicklas Bendtner setter inn 2-0 fra straffemerket.

Midtveis i omgangen var vertene nær ved å forære gjestene fra Oslo en scoring. Marius Lundemo spilte ballen tilbake mot André Hansen, men pasningen ble altfor løs. Daniel Berntsen var bare centimetere fra å nå ballen foran RBK-keeperen.

Etter halvtimen var det hjemmelagets tur til å angripe. En uoppmerksom Magnus Lekven mistet ballen på egen halvdel, og Helland tok over. RBK-kanten førte ballen inn i sekstenmeteren og avsluttet like utenfor med høyrebeinet.

Merkelig straffesituasjon

I en førsteomgang der Vålerenga var fullt på høyde med Rosenborg, ble de brutalt straffet. Helland gikk på løp på høyrekanten, snublet og tok med seg Ivan Näsberg i fallet. Vålerenga-spilleren ble liggende nede, mens RBK fortsatte angrepet til høyre.

Helland dro seg dermed forbi Herman Stengel, som brukte ulovlige midler for å forsøke å stoppe Helland. Dommer Kai Erik Steen så ut til å være fast bestemt på å dømme frispark og tok fløyta til munnen.

Helland kom seg imidlertid på beina igjen og la inn til Bendtner som veltet over ende i duell med Robert Lundström og dermed straffespark - en avgjørelse VIF-trener Ronny Deila tydelig var svært uenig i.

Bendtner gjorde ingen feil fra elleve meter, sendte Adam Larsen Kwarasey én vei og plasserte skuddet i det andre hjørnet.

I andre omgang feide Anders Trondsen all tvil til side da han hamret inn 3-0 i hjørnet etter at Marius Lundemo vant en viktig duell på midtbanen i forkant.

