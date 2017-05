Bendtners 17. mai-antrekk skaper reaksjoner

ANNONSE

Som vanlig møtte Rosenborg-spillerne opp til den tradisjonsrike feiringen i Trondheim, men det var tydelig at enkelte tolket kleskoden litt forskjellig på Norges nasjonaldag.

Rosenborgs nye stjernespiss droppet nemlig dressen til fordel for et noe mer hverdagslig antrekk, og da Bendtner dukket opp på NRKs 17. mai-sending lot ikke reaksjonene vente på seg på sosiale medier.

Mange reaksjoner på Twitter



De fleste TV-seerne virker å ha tatt det hele med et smil, mens enkelte synes dansken opptrer respektløst.

Under følger noen av reaksjonene på Twitter.

Lord Bendtner didnt quite get the dress code for the Norwegian National Day. #Bendtner #17mai pic.twitter.com/tNYd3UKLZF — KnutN (@kidwhiskey) 17. mai 2017

Niklas bendtner ut av Norge!! Skal du droppe å vise respekt kan du bare bli hjemme. pic.twitter.com/C3nz7VSHeu — [deleted] (@Nilszwei) 17. mai 2017

Det antrekket til Bendtner burde gi noen solide kroner til botkassa! — Mats Indset (@IndsetM) 17. mai 2017

Ydmyk 17/5-debut fra Bendtner pic.twitter.com/y3ADv3s1KW — Lars H Kvam (@ESNLarsKvam) 17. mai 2017

Angrer

Dansken forteller til NRK at han synes det var flott å se at så mange hadde pyntet seg, men hevder han selv ikke hadde fått med seg at det var vanlig å gå med dress.

- Jeg hadde ikke sett det med dress. Men det er fint å feire 17.mai med laget. Det er god stemning i byen, sier dansken til NRK.

Han forklarte seg også for sine egne følgere på Snapchat, og det var tydelig at RBK-spissen angret på at han lot dressen være igjen hjemme.

I en kommentar til et bilde han la ut, forklarer han at ingen fortalte han at det passet å gå i dress på 17. mai.

ANGER: Her er bilde Bendtner la ut på Snapchat.

Tapte 16. mai

Dansken har kun bodd noen måneder i Norge etter at Rosenborg signerte ham før sesongen.

Det har vært store forventinger til spissen som blant annet tidligere har spilt for Arsenal, men foreløpig har Bendtner varier i prestasjonene.

Så langt har han scoret tre mål på ni kamper for Rosenborg i Eliteserien.

Tirsdag fant han riktignok ikke veien til mål da RBK-fansen måtte reise skuffet hjem fra Lerkendal da laget deres tapte 1-2 hjemme mot Tromsø.

Rosenborg leder likevel serien før lørdagens kamp mot Lillestrøm.

Har du fått med deg denne?