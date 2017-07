UENIGE: Henning Berg forteller at han og klubben var enige om veien videre. Her fra tiden i Blackburn. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Berg om sesongen i Ungarn: - Vi var uenige om veien videre

Det ble med kun én sesong i jobben som trener for ungarske Videoton for Henning Berg. Likevel røper han at han i ettertid har mottatt flere tilbud om nye trenerjobber.