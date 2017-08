Berg Pedersen klar for Genoa

Den norske unggutten hentes til Serie A-klubb.

Nordlys melder torsdag morgen at Tromsø-unggutten Brage Berg Pedersen er klar for den italienske klubben Genoa.

Det er spillerens far, Frank Ottar Pedersen, som bekrefter dette til avisen via en tekstmelding. Det skal være snakk om en ettårsavtale, med en opsjon på ytterligere et år.

Den 18 år gamle spilleren har tidligere vært på prøvespill i den italienske klubben og nå skal altså en overgang være fullført.

Berg Pedersen har tidligere også vært på prøvespill i klubber som Fiorentina og nederlandske AZ Alkmaar, ifølge Aftenposten.

Berg Pedersen er offensiv midtbanespiller og har blant annet representert Norge på både U16- og U17-nivå på aldersbestemte landslag.

Ifølge NFFs nettsider står unggutten med totalt to kamper og to scoringer for Tromsøs A-lag.

Genoa spiller i Serie A og ble nummer 16 der sist sesong.

Klubben har spillere som keeperen Mattia Perrin, veteranen Goran Pandev, svenske Oscar Hiljemark og den tidligere Tottenham- og QPR-profilen Adel Taarabt i stallen fra før, for å nevne noen.

