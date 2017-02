Berge: - Dette var en mulighet jeg måtte ta

ANNONSE

Sander Berge har funnet seg godt til rette i belgiske Genk etter overgangen fra Vålerenga i vinter.

Forrige helg startet Asker-gutten sin første kamp og gjorde sine saker bra på lagets midtbane. Tirsdag måtte han imidlertid stå over den utsatte kampen mot Waasland-Beveren på grunn av en spesiell regel.

Fikk ikke spille hengekamp



I og med at Berge og flere av Genks nye spillere ikke var i klubben da kampen egentlig skulle spilles 11. desember, kunne ikke disse spillerne benyttes.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

Fra tribuneplass fikk Berge sammen med blant andre keeper Matt Ryan, som er lånt inn fra Valencia, og José Naranjo, som er på lån fra Celta Vigo, se lagkameratene spille 0-0 tirsdag.

- Det er veldig merkelig. Jeg har egentlig ikke fått noen super forklaring på det, men grunnen til at den ble flyttet var Europa League-spill før jul. Da gjelder det laget som var registrert på det tidspunktet, og man kan ikke legge inn noen nye, sier Berge til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TILBAKE FRA KNESKADEN: - Kneet har vært helt supert så langt. Ekspertisen og profesjonaliteten her ytterligere et steg opp, så da får jeg riktig behandling og hjelp på alle måter, som gjør at kroppen er inntakt hele tiden, sier Sander Berge.

Nivåforskjell

Den tidligere Vålerenga-spilleren håper å være inne på laget når det er duket for derby mot Sint-Truiden fredag. I sin første kamp fra start ble det seier og 90 minutter mot bunnlaget Mouscron Péruwelz sist helg.

- Det var gøy å få den første starten, og det har gått fort den første måneden her. De har vært opptatt av at det skulle være en tilpasningsfase, og det trodde jeg jo selv, men de første fem kampene var jeg jo på benken og fått innhopp i hver kamp. Det var selvfølgelig ekstra moro å få sin første kamp fra start, en viktig hjemmekamp i serien, vinne den og føle at det fungerte bra.

- Hvordan vurderer du nivåforskjellen mellom Eliteserien og Jupiler Pro League?

- Folk behandler ballen hakket bedre og har litt ekstra ferdigheter her og selvfølgelig går det fortere og folk har bedre fysikk. Alt er et steg opp, men så lenge man er i en hverdag der man får trent godt og er i et godt miljø, så blir man vant til det. Det var ikke noe sjokk, men man skjønner at det er et knepp opp. Vi vant jo gruppa i Europa League foran Athletic Bilbao, så man skjønner at det er gode spillere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TRIVES: Sander Berge har funnet seg godt til rette i belgiske Genk.

- Vemodig å dra fra Vålerenga

- Det er spennende ting på gang i Vålerenga, med ny trener og snart ny stadion. Hvorfor valgte du å dra nå?

- Det var først og fremst fordi Genk virket veldig spennende da de kom på banen. Belgia virket som et riktig steg for meg å ta - fra Asker til Vålerenga og så nå til Belgia - et sted man blir satset på. Klubben har vist at de satser på talenter, så dette kan være en fin treningsarena, men også en bra kamparena. Mulighetene kommer med dette tette kampprogrammet. Alt virket veldig lagt til rette og supert.

Han er imidlertid klar på at det ikke var enkelt å reise fra Vålerenga.

- Det var selvfølgelig vemodig å forlate Vålerenga, det kunne vært et utrolig bra år hjemme, men jeg så på denne muligheten som en jeg måtte ta. Etter den første måneden her, er jeg veldig glad for det.

- Kult med Ndidi-sammenligning

I media har Berge blitt plukket fram som en ren erstatter for Wilfred Ndidi, som ble solgt til Leicester i januar. Selv om han er smigret over sammenligningen, vil Sander Berge være Sander Berge.

- Selv om folk skriver at det er planen, så vil ikke jeg sammenligne meg med ham. Han har de solgt til Premier League, og jeg kommer inn fra Norge og skal være Sander Berge, utvikle meg her, ta steg og spille etter hvert. Det er jo kult at noen sammenligner oss, og jeg skjønner at de ønsker at jeg skal spille fortest mulig og på best mulig nivå.

(artikkelen fortsetter under bildet)

SAMMENLIGNES: Sander Berge synes det er kult å bli sammenlignet med Wilfred Ndidi, men er klar på at Sander Berge er Sander Berge.

Foreløpig bor Berge på hotell i byen sammen med fire øvrige nye spillere. Snart flytter han inn i egen leilighet. At Genk-oppholdet startet med treningsleir i Spania passet ypperlig for å bli en integrert del av spillergruppa. Det er fint å være i samme situasjon som flere andre.

- Det var godt å kunne være så tett på de andre spillerne i starten for å komme inn i gruppa og finne min plass. Jeg hadde vært skadet i to måneder etter tippeligasesongen, så da var det greit å komme i gang. Nå har jeg kommet såpass godt inn i gruppa at jeg føler jeg har vært her lenger enn en måned.

Trenes av van Gaal-assisent

På treningsfeltet ledes laget av Albert Stuivenberg, som var assistent under Louis van Gaal i Manchester United.

Etter felles frokost mellom åtte og ni, kjører spillerne gjerne en styrekeøkt før fellestreningen på ettermiddagen. I alt oppholder spillerne seg på treningsanlegget rundt fem-seks timer hver dag.

- Det går litt fortere og alt foregår på engelsk. Treneren vår han har vært tett på og styrt øktene i United, så man skjønner at han er kunnskapsrik. Det går mye i elleve mot elleve og foreberedelse mot kamp, forteller Berge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SJEFEN: Albert Stuivenberg var assistenttrener i Manchester United under Louis van Gaal. Nå trener han Sander Berge og Genk.

18-åringen har ingen umiddelbare planer om å lære seg flamsk, all den tid det meste av kommunikasjon foregår på engelsk.

- Jeg tviler litt på det når engelsken holder i massevis her nede. Skulle jeg først lære et språk ville det nok heller vært fransk, spansk eller tysk i så fall. Noen av gutta snakker jo nederlandsk eller flamsk til hverandre, men treningen går på engelsk og de fleste kommuniserer på engelsk.

Genk møter Sint-Truiden fredag klokken 20.30 fredag. I vårt livesystem kan du få scoringsvarsel fra kampen