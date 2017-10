Berge med sterkeste poengsnitt i VM-kvalifiseringen

Topper Nettavisens spillerbørs for hele kvaliken.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge avsluttet en trøblete VM-kvalifisering med å vinne det siste oppgjøret mot Nord-Irland på Ullevaal.

Toneangivende i seieren var Sander Berge (19), som fikk karakteren 7 på Nettavisens spillerbørs, og dermed ble kåret til Norges bestemann på banen.

Børskarakteren førte dessuten Berge opp i det sterkeste poengsnittet av samtlige landslagsspillere med nok spilletid til å bli vurdert i fire VM-kvalifiseringskamper eller mer.

19-åringen trekker på smilebåndet når han får høre om poengsnittet på 5,4 over de fem kampene sine.



- Det er selvfølgelig veldig hyggelig, og noe jeg tar med meg videre. Men det er jo på en måte laget som gjør meg bra, og i tillegg gjør jeg mitt for at laget skal fungere best mulig. Sånn er det jo i fotball, sier Berge til Nettavisen.

- Spiller hverandre gode



I beskrivelsen av sin egen innsats i seieren over Nord-Irland er Norges defensive midtbanemann relativt kortfattet. Han styrer isteden svaret sitt mot å omtale laginnsatsen.

- Jeg følte at jeg fant min rolle og at det fungerte godt. Jeg og Markus Henriksen har funnet hverandre godt på midten der. Dynamikken er god. Men resten av laget er også «superb». Vi spiller hverandre veldig gode. Lagmoralen og positiviteten er stor, tilfører den unge Genk-spilleren.

Berge debuterte på A-landslaget så sent som 26. mars, i Lars Lagerbäcks første kamp som norsk landslagssjef, mot nettopp Nord-Irland i Belfast. Da ble det bare et kort innhopp i Norges skuffende 0-2-tap, og en helt annen opplevelse enn søndag.

- Vi fungerer veldig godt alle elleve, som et kollektiv. Det å slå Nord-Irland er en veldig sterk prestasjon. Dette viser hva som bor i oss, og at vi skal være et lag som er å regne med i toppen av slike kvaliker, poengterer Berge overfor Nettavisen.

Fakta: Snittkarakterer på Nettavisens spillerbørs

Slik har Norges spillere prestert i VM-kvalifiseringen: Sander Berge 5,4 poeng (fem kamper)

Moi Elyounoussi 5,33 poeng (seks kamper)

Mats Møller Dæhli 5,25 poeng (fire kamper)

Joshua King 5,0 poeng (åtte kamper)

Rune Jarstein 4,77 poeng (ni kamper)

Gustav Valsvik 4,75 poeng (fire kamper)

Alexander Sørloth 4,5 poeng (fire kamper)

Håvard Nordtveit 4,43 poeng (sju kamper)

Jonas Svensson 4,37 poeng (åtte kamper)

Markus Henriksen 4,33 poeng (seks kamper)

Haitam Aleesami 4,28 poeng (sju kamper)

Ole Selnæs 4,25 poeng (fire kamper)

Stefan Johansen 3,83 poeng (seks kamper)

Adama Diomandé 3,75 poeng (fire kamper)

Even Hovland 3,6 poeng (fem kamper)

Jo Inge Berget 3,25 poeng (fire kamper) * En spiller må ha ha spilt minimum 30 minutter i fire VM-kvalifiseringskamper for å være med i vurderingen.

19-åringen synes spesielt det defensive arbeidet og duellspillet var verdt å trekke fram i den avsluttende VM-kvalikkampen.

- Vi viste at vi er trygge og gode defensivt og slipper til veldig lite. Men også at vi kan spille på flere registre offensivt. Vi viser at vi har mye å komme med, og vi vinner også duellkampen der ute, noe som jo var deres styrke, påpeker Berge.

Sterke prestasjoner



Siden debuten i Belfast er det blitt fem nye kamper i kvalifiseringen, der Berge har spilt minst 45 minutter i samtlige oppgjør.

Som for de andre landslagsspillerne ble den ingen god børskarakter på ham i det ydmykende 0-6-tapet for Tyskland. Men ellers har 19-åringen spilt til karakterer over snittet i sine øvrige opptredener for Norge.

Både mot Tsjekkia og Aserbajdsjan hjemme ble Berge belønnet med karakteren 6 på Nettavisens spillerbørs. Det samme ble han i storseieren over San Marino nylig.

Allerede etter et drøyt halvår på A-landslaget har den tidligere Vålerenga-spilleren vist at han kan spille en viktig rolle for Lagerbäcks menn i årevis framover.

Her ser du Nettavisens spillerbørs for hver eneste kamp i kvaliken:

Tyskland (h) 0-3

Aserbajdsjan (b) 0-1

San Marino (h) 4-1

Tsjekkia (b) 1-2

Nord-Irland (b) 0-2

Tsjekkia (h) 1-1

Aserbajdsjan (h) 2-0

Tyskland (b) 0-6

San Marino (b) 8-0

Nord-Irland (h) 1-0



