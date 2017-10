Berge om potensiell Sevilla-overgang: - Ikke noe man sier nei til

Sander Berge snakker om sin lidenskap for spansk fotball, å potensielt representere Norge i LaLiga og interessen fra Sevilla.

Oslo (Moderne/Nettavisen): Sander Berge (19) var sterkt ønsket i Sevilla i sommer, bare et halvår etter at han forlot Vålerenga til fordel for belgiske Genk.

En overgang ble ikke noe av da, men den spanske klubben har definitivt ikke lagt interessen på is. Tvert imot, så har klubbpresidenten vært helt tydelig på at Sevilla vil gjøre nye forsøk på å hente Berge i januar, etter tre tidligere bud som ikke ble godtatt av Genk.

I et intervju med den nystartete podcasten LaLigaLoca, som tar for seg spansk fotball, er Berge helt åpen om at han alltid har hatt sansen for den spanske toppserien.

- Det var vel Ronaldinho, tror jeg, som dro meg til LaLiga. Jeg har alltid vært veldig fascinert av spansk fotball. Det har alltid vært teknisk fotball og ferdigheter ovenfor den mer fysiske sorten. Når du ser lag fra LaLiga mot Premier League i Champions League, så ser du at LaLiga vinner ni av ti ganger også der. Jeg har vært veldig glad i spansk fotball fra tidlig av, og sett det som er av kamper, forteller Sander Berge.

- De målene de har der. Det er noe særegent, på en måte. Jeg liker kulturen også. Det er ikke overforbruk av penger. Barcelona og Real Madrid er selvfølgelig i en egen klasse, men de andre får fram så gode lag til tross for at de ikke er i nærheten av budsjettene i Premier League.

Vil representere Norge i LaLiga



19-åringen bruker fortsatt mye tid på å se spanske fotballkamper, og mener han lære mye av å se på andre midtbanespillere i aksjon.

SPANSK FOTBALL er hovedtemaet i podcasten LaLigaLoca, som drives av Petter Veland, Magnar Kvalvik og Jonas Giæver.

Han er fortsatt i tenåra har gjort unna sin første VM-kvalifisering for Norge. Den ble avsluttet med en prestasjon som ga ham merkelappen banens beste i en rekke ulike redaksjoner etter 1-0-seieren over Nord-Irland.

Samlet sett, spilte Berge seg også til det beste karaktersnittet på Nettavisens spillerbørs for hele VM-kvalifiseringen.

I den spanske toppdivisjonen har det vært få norske representanter opp gjennom åra.

- Det er jo litt spesielt. Jeg vet ikke hva det skyldes. Danmark har jo et par spillere, som Durmisi i Betis og Wass som spiller på midten i Celta Vigo. Det er kult å se at Norden har spillere der, og at det er mulig.

Ungutten nevner at Vadim Demidov spilte i Spania, og at et par andre nordmenn var innom klubber der tidligere. At det akkurat nå ikke er norske representanter i La Liga, synes Berge gjør det enda mer attraktivt å spille der for ham.

Verdt å nevne at lokalavisen Estadio Deportivo meldte tidligere denne uken at Sevilla fortsatt ønsker å sikre seg Sander Berge pic.twitter.com/JgqBWf6o7p — LaLigaLoca (@LaLigaLocaPod) October 4, 2017

- At det ikke er noen der i dag, det gir kanskje en ekstra «boost» om at du vil nå dit selv. Du har jo Martin (Ødegaard) der, selvfølgelig. Han er bestekompis med meg, så jeg har prata mye med han om det. At det kan bli oppnåelig for deg selv å spille i en stor klubb der, eller for så vidt i hvilken som helst klubb, det hadde vært kult. Så det kunne vært en drøm som gikk i oppfyllelse, innrømmer Berge.

- Spinnvilt



Berges drøm kan fort ende opp med å gå i oppfyllelse. Tidligere denne uken uttalte nemlig Sevillas president, José Castro, at de gjerne ønsker å se nordmann inn dørene på Ramón Sánchez Pizjuan.

Klarere kan man vel ikke få det...? Sevilla-president José Castro til @Estadio_ED: - Vår intensjon er å hente Berge.https://t.co/uuVXGDKezc — Petter Veland (@ViasportVeland) October 9, 2017

- Selvfølgelig, når de kommer på banen og melder såpass stor interesse, så er det jo helt spinnvilt for meg, som har fulgt La Liga såpass tett. Det er ikke lett å tro at det er de klubbene som kommer på banen når man først er ute i Europa. Jeg kan ikke annet enn å si at det er råkult, og at familien synes det samme.

Interessen nådde frem til askergutten, som innrømmer at han hadde slitt med å si nei dersom en overgang til den spanske storklubben hadde blitt en realitet.

- Jeg tror Genk som klubb forstår at når klubber i den grad melder sin interesse, så tenker alle spiller i en klubb som Genk tenker at det er en kul sjanse. Genk vil vinne noe selv, og har beholdt de fleste spillerne sine, og jeg så aldri helt for meg at det skulle så fort denne sommeren heller, sier Berge.

Han er klar på at hadde han fått muligheten, og det hadde passet både han og klubbene, så prøver han gjerne Spania.

- Hadde premissene ligget til rette, så er ikke det noe man hadde sagt nei til, føler jeg, sier Berge.

LaLigaLoca er en nystartet podcast om spansk fotball der Viasport-ekspert Petter Veland, Magnar Kvalvik og Nettavisen-journalist Jonas Giæver hver uke tar lytterne igjennom ukens hendelser i LaLiga, så vel som både landslagsfotball og overgangsrykter.

