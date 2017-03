Berges Genk med bunnsolid borteseier

ANNONSE

GENT - GENK 2-5:

Sander Berge har fått en fin start på karrieren i Genk. Torsdag kveld spilte han fra start i kampen da Gent og Genk møttes i et helbelgisk oppgjør i Europa League.

Berge tok seg av den defensive jobben på midtbanen, mens midtbanekollegaene Rusland Malinovskyi og Alejandro Pozuelo bidro mer offensivt på banen.

Gjestene fra Genk fikk en flott start på kampen da nettopp Malinovskyi scoret på vakkert vis da han skrudde et frispark i mål.

FRA START: Sander Berge spilte fra start mot Gent. Her fra et intervju i forbindelse med at han vant Nettavisen-prisen som årets unge spiller i Tippeligaen i 2016.

Litt over fem minutter etter at Genk hadde tatt ledelsen, var det Gent sin tur til å juble. Først var gjestene nær et selvmål da en av Genks forsvarsspillere sendte ballen i tverrliggeren. Ballen endte så i beina til Samuel Kalu, som fikk skutt ballen i mål etter en svak inngripen av keeper Mathew Ryan.

Omar Colley svarte med å sende Genk tilbake i ledelsen etter en tabbe av keeper Lovre Kalinic, før Mbwana Samatta økte ledelsen til 3-1 fem minutter før pause.

Ett minutt på overtid av den første omgangen, slo Genk til på nytt. Etter lynhurtig og effektivt kontringsspill, fikk Jere Uronen satt inn lagets fjerde mål for kvelden.

Kalifa Coulibaly reduserte til 2-4 etter en times spill. Med 20 minutter igjen av kampen, ble det dømt straffespark til Gent, men Mathew Ryan reddet straffesparket.

Like etter økte i stedet Genk ledelsen til 5-2 da Samatta scoret sitt andre mål for kvelden. 2-5 ble også sluttresultatet i oppgjøret, noe som sikret Genk et svært lovende utgangspunkt før returkampen.

Returoppgjøret i åttedelsfinalen mellom de to lagene spilles 16. mars.