Norsk-kosovaren Valon Berisha skrudde et frispark i krysset da Salzburg vant 1-0 over Rapid Wien i østerriksk eliteserie søndag.

Berisha fikk sjansen på frispark fra om lag 25 meter etter 71 minutter.

24-åringen, som har valgt å spille for Kosovos fotballandslag i stedet for Norge, skrudde ballen i venstre kryss, utakbart for Rapid Wien-keeper Tobias Knoflach.

Scoringen var Berishas femte i serien denne sesongen.

Den ga serieleder Salzburg tre nye poeng, og forspranget ned til Altach er nå på seks poeng etter 24 spilte kamper.

Rapid Wien er nummer fem på tabellen med 29 poeng.

