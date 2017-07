Berisha-straff kommer torsdag

Salzburg venter fortsatt på beskjed fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) vedrørende lengden på karantenen til Valon Berisha.

Den tidligere Viking-spilleren ble utvist i det første mesterligakvalifiseringsmøtet med maltesiske Hibernians i forrige uke. Dermed er han utelukket i onsdagens returkamp.

På sine nettsider skriver Salzburg at man fortsatt ikke har fått endelig svar på om norsk-kosovaren ilegges mer enn én kamps karantene.

Den østerrikske storklubben opplyser samtidig at det er ventet en endelig avgjørelse fra UEFA torsdag.

Berisha ble utvist fire minutter før slutt etter en tøff takling på midtbanen.

Salzburg vant det første møtet med Hibernians 3-0 og får etter alle solemerker en enkel reise til neste runde i returkampen på hjemmebane onsdag.

Valon Berisha scoret østerrikernes første mål i forrige ukes oppgjør på Malta. 24-åringen har vært i strålende form for klubblaget den siste tiden. Lørdag var han kaptein og scoret to ganger da Deutschlandsberger ble slått 7-0 i den østerrikske cupen.

Fredrik Gulbrandsen sto for øvrig for to av Salzburgs øvrige mål i den samme kampen.

Kommende lørdag serieåpner Salzburg på bortebane mot Wolfsberger. Laget til Berisha og Gulbrandsen har tatt ligagullet de fire siste sesongene.

(©NTB)

