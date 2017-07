Bernardeschi klar for Juventus

Punger ut for stortalentet.

Juventus bekrefter mandag kveld på sin nettside at klubben har signert stortalentet Federico Bernardeschi fra Serie A-kollega Fiorentina.

Angriperen har signert en avtale fram til 2022.

Juventus opplyser at de betaler 40 millioner euro for spilleren og at denne summen skal betales over tre år. Det tilsvarer 375 millioner kroner.

Fiorentina har også en klausul om at klubben har krav på ytterligere kompensasjon hvis angrepsspilleren blir solgt videre i framtiden.

23-åringen vært spilt i Fiorentina siden 2003 og fikk sin debut på klubbens A-lag i september 2014. Han var imidlertid en periode deleid av Crotone og spilte for klubben i perioden 2013 og fram til sommeren 2014.

I Fiorentina fikk han med seg 93 kamper og scoret 23 mål.

Bernardeschi debuterte for det italienske landslaget under Antonio Contes ledelse i mars 2016 i en kamp mot Spania. Han stå per nå bokført med ni landskamper og ett mål for de asurblå fra støvellandet.

Juventus har også sikret seg Douglas Costa fra Bayern München, Rodrigo Bentancur fra Boca Juniors, Mattia De Sciglio fra Milan og Wojciech Szczesny fra Arsenal i sommer.

I tillegg har låneavtalene for Juan Cuadrado fra Chelsea og Mehdi Benatia fra Bayern München begge blitt gjort permanente.

Dani Alves til PSG og Leonardo Binucci til AC Milan er sentrale spillere som har forlatt Juventus i løpet av sommerens overgangsvindu.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!