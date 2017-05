Berntsen forlenger med Sarpsborg

ANNONSE

Sarpsborg bekrefter i en pressemelding fredag at Thomas Berntsen forlenger sinn kontrakt som sportssjef i Eliteserie-klubben.

Den nye kontrakten strekker seg ut 2022-sesongen.

- Jeg er veldig glad for å ha kommet til enighet med klubben. Fra jeg kom hit før 2013-sesongen har jeg blitt glad i Sarpsborg 08. Jeg synes vi er inne i spennende periode og gleder meg til fortsettelsen, sier Berntsen.

Berntsen har fått mye skryt for den jobben han har gjort med spillerlogistikk i klubben og har fått en stor del av æren for at østfold-klubben nå er oppe og kjemper i toppen av den norske Eliteserien.

Sarpsborg skriver følgende om sin sportsdirektør:

«Strømmen-mannen har etter hvert gjort seg bemerket som en av landets aller fremste i sin rolle. Spesielt god har han vært på å hente spillere fra lavere divisjoner i Norge», skriver klubben om Berntsen.

- Jeg ser nok rundt 300 kamper i året. Før vi signerte Sigurd Rosted, Jakob Glesnes, Kristoffer Zachariassen, Kristoffer Tokstad og Jonas Lindberg hadde vi sett de i aksjon opptil flere ganger, sier han selv.

- Jeg får en langtidskontrakt med en av Norges beste klubber pr. tid. Det er jeg stolt av. Jeg har jobbet i klubben i 4,5 år - vi har hatt oppturer og nedturer, men vi har hele tiden jobbet godt sammen som et team. Sarpsborg 08 har friske framtidsvisjoner som er spennende å være en del av, utdyper sportssjefen om den nye kontrakten.

Også fra Sarpsborg 08s side er det stor glede over å få med Berntsen videre.

- Samarbeidet mellom Bakke, Aune, Berntsen og alle andre i klubben har fungert veldig bra. Dette gir oss forutsigbarhet. Nå skal hver og enkelt av disse få lov til å være best på det de kan mest om. Vi tror på dette samarbeidet, sier Bjørge Øiestad fra styret.

Sarpsborg ligger på tredjeplass i Eliteserien etter 10 runder.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!