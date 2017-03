BT Sport har kjøpt rettighetene for Champions League og europaligaen for Storbritannia.

Det koster selskapet over 12 milliarder kroner for en fireårsperiode.

Det er en prisøkning på cirka 30 prosent fra forrige avtale, med Det Europeiske fotballforbundet (UEFA)

BT Sport har sendt fra de to europeiske fotballturneringene siden 2013 og har nå skaffet seg retten til å holde det gående minst til 2021.

- Vi er henrykt over å ha fornyet rettighetene. Champions League og Europa League er to av de beste konkurransene i verden. Vi vi gjerne takke UEFA for å ha valgt oss som sin eneste kringkaster i Storbritannia, sier BT Sport-direktør John Petter, ifølge Independent.

I 2013 sikret selskapet rettighetene i hard kamp med ITV og Sky.

(©NTB)