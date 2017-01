ANNONSE

Dimitri Payet-sagaen fortsetter. En løsning med Marseille drøyer. West Ham-manager Slaven Bilic er oppgitt.

Det slo ned som en bombe da Payet plutselig ga beskjed om at han ikke lenger ønsker å spille for West Ham. London-klubben reagerte naturlig nok negativt på stjernespillerens kontring. To bud fra franske Marseille har ikke resultert i en overgang.

- Er hans avgang uunngåelig? Jeg vet ikke, sier Bilic.

- Hva har endret seg? Ingenting, fortsetter den karismatiske West Ham-manageren.

Han har overlatt den betente situasjonen til klubbledelsen.

- Ballen ligger på Marseilles banehalvdel. Det er de som har vist interesse. Det er de som må ta ansvar, sier Bilic.

