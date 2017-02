ANNONSE

Bilic kastet en mikrofon i bakken og hudflettet dommer Michael Oliver etter at West Bromwich utlignet til 2-2 på overtid i helgens kamp.

Mandag kom beskjeden de fleste hadde regnet med; Bilic er siktet av det engelske fotballforbundet for upassende oppførsel.

Hvis Bilic blir dømt, risikerer han både bøter og utestengelse.

FA er kjent for å være nådeløse når det gjelder slike episoder, og trolig blir konsekvensen at Bilic ikke får lede laget fra sidelinjen i et uvisst antall kamper.

Etter helgens 2-2-kamp uttrykte Bilic sin misnøye med dommer Oliver, skriver NTB.

- Jeg har roet meg ned de siste årene, men jeg klarer ikke å komme over dette. Følelsen er fryktelig. Det er ikke personlig, men dømmingen var forferdelig. Jeg kommer ikke til å snakke med ham (dommeren) – hva er poenget? Han vet at jeg synes han er en god dommer, og derfor skjønner jeg ikke hva som skjedde i dag, sa Bilic, ifølge BBC.

Han ventet ikke å bli straffet for utbruddet mot slutten av kampen.

– Jeg ser ikke ingen grunn til at jeg skal bli straffet. Jeg har blitt straffet nok i mine øyne, sa Bilic.

West Ham har til tider slitt tungt denne sesongen og ligger på en noe skuffende tiendeplass etter 25 runder.