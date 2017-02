Birger Meling klar for Rosenborg

ANNONSE

Birger Meling har signert en 4-årskontrakt med Rosenborg, og forlater dermed Stabæk.

- Det er litt spesielt å være klar for Rosenborg, det må jeg innrømme. Men nå er jeg på plass for å kjempe om titler i Norges største klubb, sier Meling til RBK.no.

Etter å ha signert for Stabæk i 2014, har Meling nå altså tatt steget videre til de regjerende cup- og seriemesterne i Norge.

- Har ikke kommet for å sitte på benken



- Jeg er ikke kommet hit for sitte på benken. Jeg har tenkt å spille kamper. Så får vi se i hvilken posisjon det blir, sier han.

Meling har fortid i Stavanger-klubben Viking, før han spilte et år for Middlesbroughs U21-lag. Senere endte han altså i Stabæk.

Han spilte 28 seriekamper for Stabæk sist sesong. 22-åringen scoret fire mål og bidro med tre målgivende pasninger.

Den ferske Rosenborg-spilleren benytter muligheten til å takke Stabæks supportere for støtte gjennom hans tid i klubben.

- Jeg glemmer aldri da de møtte opp på trening sist sommer da vi slet som verst. Det er en gjeng med supportere som virkelig står bak laget, og det er noe man virkelig setter pris på som spiller, sier Meling til Stabak.no.

Forsøkte å selge til utlandet



Sportssjef i Stabæk, Inge André Olsen, forteller til klubbens nettsider at han jobbet aktivt for å selge Meling til en klubb i utlandet.

- Vi jobbet hardt med Birger for å selge han ut av landet. Da det ikke gikk, var Rosenborg raskt på plass, sier Olsen til Stabak.no.

- Han hadde signalisert at han ønsket seg ut. Vi lykkes ikke med det, men jeg tror Rosenborg blir et fint steg videre for Birger, sier sportssjefen videre.

Meling har spilt seks kamper for Norges U21-landslag, og var blant annet en del av laget som tapte mot Serbia i de to avgjørende play off-kampene sist høst.

