Bjarmann har sagt opp jobben som sportsdirektør i Lillestrøm

Torgeir Bjarmann har valgt å si opp sin stilling som sportsdirektør i Lillestrøm. Det bekrefter klubben i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Bjarmann vil være tilgjengelig for klubben frem til 31. oktober.

- Styret har forståelse for at Torgeir, etter om lag 25 år som spiller og sportsdirektør i klubben, nå ønsker å kunne bruke sin tid på andre ting enn kun Lillestrøm Sportsklubb. Vi håper likevel at klubben kan dra nytte av Torgeirs erfaring og kompetanse også etter 31. oktober, sier styreleder Morten Kokkim i en pressemelding.

I et avskjedsbrev publisert hos Romerikes Blad, forklarer Bjarmann åraken til at han har valgt å si opp.

- Det finnes kun en årsak til jeg ønsker å avslutte jobben nå, og det er at jeg ønsker å få et mer tilnærmet «vanlig» familieliv. Det vil si at familien Bjarmann ikke lenger trenger å planlegge alt som skal skje hos oss etter terminlista, når overgangsvinduet åpner og stenger, og hvor på tabellen LSK befinner seg, skriver Bjarmann hos Rb.no.

Lillestrøm startet årets sesong med seier mot Sandefjord, før det ble fire tap på rad. I helga fulgte laget opp med en seier på bortebane mot Sogndal.