Bjerketvedt: - Uklokt av Hegerberg

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt mener Ada Hegerberg har tatt «et uklokt valg» når hun nå takker nei til landslagsspill.

ULLEVAAL (Nettavisen): Det sier NFF-toppen på en pressekonferanse på Ullevaal Stadion torsdag.

- Jeg tror dette er et uklokt valg av Ada. Jeg tror det er uklokt for hennes karriere, fordi sammenhengen mellom landslag og klubb er en helt åpenbar nødvendighet for å fortsette og utvikle seg. Også i den sammenheng synes jeg også det er trist og skuffende, sier Bjerketvedt.

- Overraskende

Bjerketvedt synes det er skuffende at Norges beste og mest profilerte spiller nå tar en pause fra landslaget.

- Vi synes dette er trist og leit og for å underbygge et begrep som har blitt brukt, så er det selvfølgelig skuffende når Ada Hegerberg kritiserer Martin og Nils Johan. Selvfølgelig er det skuffende når den mest profilerte spilleren på det norske landslaget ikke skal være med videre.

TAR PAUSE: Ada Hegerberg vil ikke fortsette på landslaget.

Generalsekretæren mener kritikken fra Hegerberg ikke er konkret nok til at NFF kan svare direkte på den, men sier han er overrasket over timingen.

- Jeg vil si det sånn at vi er litt overrasket over at det kommer nå og at det ikke kommer før. Det er takhøyde, og det er rom nok og et klima til å diskutere denne typen spørsmål i landslagsmiljøet.

- Grunnleggende, kjenner vi oss ikke igjen i kritikken, heller ikke ut fra det vi så langt vet fra evaluringen og hva de andre spillerne har gitt uttrykk for, for eksempel angående det med forberedelse, og den type rom for diskusjoner.

Full tillit til Semb og Sjøgren

Bjerketvedt er klar på at landslagstrener Martin Sjøgren og toppfotballsjef Nils Johan Semb har styrets tillit.

- Nils Johan og Martin har vår fulle tillit. De skal også evalueres, og alle må gå i seg selv og lytte til kritikk. Men de har vår fulle tillit, også i den situasjonen vi står.

- Mye av kritikken fra Hegerberg går på dette med ledelse, planlegging, forberedelser. Pila peker da i retning Toppfotballsjef Nils Johan Semb. Hvordan vurderer dere stillingen hans? Hvorfor har dere full tillit til ham?

- Det vil jeg, selv om evalueringen ikke foreligger fullt ut, avvise. Det er ingenting som tyder på at forberedelsene har vært dårlig, sier Bjerketvedt til Nettavisen.

- Det skyldes rett og slett at spillerne har gitt tilbakemeldinger om det. Vi hadde en veldig god pre camp, og forberedelsene var gode. Spørsmålet som Ada har nevnt, som er verdt å ta selvkritikk på, er at vi var for utydelig på målsetting. Profesjonaliteten rundt forberedelsene og gjennomføring, bygger på de samme prinsippene som har vært brukt i flere år og som jo har gitt meget gode resultater for det samme landslaget.