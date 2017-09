Bjerketvedt med krass omtale av Edvartsen i feilsendt epost

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

VG gjengir hele eposten som ble sendt fra NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Tidligere denne uken kunne TV 2 melde at NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt ved en feil sendte en epost om dommer Svein Erik Edvartsen til nettopp Svein Erik Edvartsen.

Eposten var ment for Kai-Erik Arstad, Grete Sollien, Alf Hansen, Nils Fisketjønn, Mette Sørlien, Erik Loe, Nils Johan Semb, Yngve Haavik og Svein Graff i NFF.

Bjerketvedt byttet imidlertid ut Svein Graffs navn med Edvartsens, og dermed ble den betente dommerkonflikten enda mer betent.

Onsdag kveld gjengir VG eposten i sin helhet.

Edvartsen blir i eposten totalslaktet av den ferske generalsekretæren, og skriver blant annet at Fotballforbundet bevisst jobbet med å gi Edvartsen et tilbud han ville si nei til.

«Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud, det styrker vår sak. Også i media. Men den ene uken kan fort bli snudd mot oss, ved at vi oppfattes som firkantet som ikke kan la ham dømme så fort det praktisk er mulig. Det får vi jobbe med. Vi vil få betydelig drahjelp av dommerforeningen som vil vende seg mot ham» skrev generalsekretæren i NFF.

SENDTE FEIL: Pål Bjerketvedt. Foto: Paul Weaver (Nettavisen).

Bjerketvedt var på det tidspunktet Edvartsens sjef, siden dommeren også har hatt en sivil jobb som seksjonsleder i fotballforbundet.

Da Nettavisen intervjuet Bjerketvedt kort tid etter at han ble ansatt som generalsekretær i vinter, trakk 56-åringen blant annet fram Svein-Erik Edvartsens engasjement for samfunnsansvar som svært positivt.

Nå har imidlertid pipa fått en helt annen lyd på Ullevaal.

Den feilsendte eposten ble skrevet natt til lørdag 22. april, timer etter at partene hadde møttes på Ullevaal Stadion.

Han skriver i eposten at han har vært involvert i flere vanskelige personalkonflikter gjennom årene, men at han aldri har vært borti lignende.

Bjerketvedt trekker fram uforutsigbarhet, aggressivitet, trusler og uakseptabel oppførsel, samt det han omtaler som merkelige vurderinger.

Ifølge VG reagerer Edvartsen sterkt på særlig fire ting; de krasse personkarakteristikkene, at Bjerketvedt og NFF tilsynelatende tok Terje Hauges parti og forsøkte å overtale ham til å fortsette i jobben, at Bjerketvedt kontaktet sjef for dommerforeningen med beskjed om å ringe Terje Hauge, og at NFF skal ha jobbet frem en avtale der målet var at Edvartsen skulle takke nei.

Svein Erik Edvartsen.

Bjerketvedt sier følgende til VG om den feilsendte eposten:

- Det er ingen hyggelig opplevelse å sende epost feil, hverken for avsender eller mottager. Meget beklagelig.

Generalsekretæren mener at eposten er skrevet i en direkte og personlig form fordi den kun var ment for de sju ønskede mottakerne.

Edvartsens advokat, John Christian Elden sier til avisen at han ser begrenset verdi i å kommentere en lekket epost mellom partene. Likevel lurer han på hvorfor NFF har lekket den til pressen.

- Den taler dem ikke til ære, og jeg får litt sånn Donald Trump junior-følelse når han legger frem mailer om sitt samarbeide med Russland, sier Elden.

Konflikten mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge fikk enorm oppmerksomhet i vår. Det endte med en beslutning om at Edvartsen ikke skulle dømme flere kamper denne sesongen, samtidig som han ble kompensert for tapte inntekter.

Videre dukket det opp beskyldninger mot Edvartsen fra en av hans tidligere assistenter om mobbing og trakassering, og flere dommere gjorde det klart at de ikke ønsker å samarbeide med NFF-profilen.

Denne uken ble det kjent at Edvartsen er sparket fra jobben som seksjonsleder i Norges Fotballforbund. Han er også uaktuell for dømming i 2018.

Mest sett idag