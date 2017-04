Björn Bergmann Sigurdarson mener kunstgress har vært grunnen til skadene

ANNONSE

KRISTIANSUND (Nettavisen): Det ble en god start på sesongen for Molde og Björn Bergmann Sigurdarson. For etter å ha lagt ballen på et sølvfat til Fredrik Brustad, sikret duoen Molde 1-0-seieren over Kristiansund i årets første kamp i Eliteserien.

Islendingen har i årevis slitt med skader der blant annet en ryggskade holdt han borte fra banen i 2014. Så sent som i 2016 opererte han to ganger i London i håp om å bli kvitt skadene. Likevel ser det ut til å være lysere tider i vente nå.

- Dette var en nydelig kamp, en perfekt start på årets sesong. Nå er jeg skadefri, og nå være hundre prosent i alle kamper, forteller Sigurdarson til Nettavisen, etter Moldes seier i årets første ligakamp mot Kristiansund.

Kunstgresset

Skadene har plaget 26-åringen helt siden tiden i Lillestrøm i 2012. Selv tror han at han har funnet grunnen til alle skadene.

- Jeg mener at kunstgressbaner er grunnen til skadene mine. Det har vært for mye belastning på meg, forteller Sigurdarson etter å ha levert en meget god oppvisning på Kristiansund Stadion, som også har kunstgress.

- Nå i vinter har vi heldigvis fått full kontroll på det, jeg har trent annenhver dag, og holdt meg frisk. Slik har skikkelig og vært mer klar for kamper, forteller super-angriperen.

I Eliteserien er det flere og flere klubber som har lagt kunstgress på sine hjemmebaner. Blant dem er Strømsgodset, Tromsø og Aalesund. Også Moldes hjemmebane, Aker Stadion, har kunstgress. Likevel frykter ikke Sigurdarson nye skader.

- Nei, jeg er absolutt ikke redd når jeg skal ut på kunstgressbaner nå. Det er ikke noe jeg bekymrer meg over. Vi har lagt opp treningene helt riktig før kamper. Jeg har jo også blitt vant med kunstgress mer nå, sier han.

Han forteller at det er blitt lagt opp et lengre løp for hvordan han skal trene med resten av Molde-troppen. Blant har han kun trent annenhver dag, for å ikke skape nye skader.

- Vi har jobbet godt med, og fortsetter å jobbe godt med ham både før og etter fotballkamper, forteller Ole Gunnar Solskjær til Nettavisen om sin islandske juvel.

Han forteller at dette baserer seg på arbeid med fysioterapeut, men forteller også om den varierte treningsdosen. Heller ikke han frykter at islendingen står ovenfor nye skader.

- Nei, jeg er ikke redd for at han skal skade seg. Han er en viking. Han ser bare ball, han ser ikke på motstanderen. Det betyr ikke noe om midtstopperen er to meter høy. Han går i duellene, og trekker seg aldri, sier Solskjær.

- Fysisk så er han i veldig, veldig god forfatning.

Uforløst potensiale

Mot Kristiansund var dette veldig tydelig. Selv om han snappet ballen fra Kamer Qaka, og serverte inn til Fredrik Brustad, var det flere anledninger der han tydelig viste sin misnøye med medspillerne. Likevel forklarer islendingen at det kun kommer av lysten på å slå skikkelig tilbake.

- Du har så lyst til å gjøre alt så sykt bra. Når det ikke går, så blir du irritert. Sånn er det jo i fotball, alt kan ikke gå slik du vil. Noen ganger så viser man kanskje litt mer at man er frustrert, men jeg synes det er bra, sier Sigurdarson.

Mye tyder på at det bor et veldig uforløst potensiale i den tidligere Wolves- og FC København-spissen. Det er hans trener også veldig klar på.

- Han er fortsatt ikke mer enn en 80 prosent i form, hvis vi anser hvor god han faktisk kan bli. Det blir bra når han får trent to dager på rad, ler Solskjær, som også mener at stjernen har masse å gå på i tiden fremover.

Den meningen deler Solskjær med sin islandske landslagsangriper.

- Jeg føler at jeg har veldig mye i meg som jeg har lyst til å vise denne sesongen, sier Sigurdarson. Han trekker på smilebåndet når han blir fortalt at Solskjær tror han kan være den beste spilleren i Eliteserien.

- Det var veldig snilt sagt. Hvis jeg er skadefri og spiller hver kamp, så kan jeg være ganske god. Jeg vet ikke om jeg er den beste, men det får vi vel se? sier Sigurdarson.

Hans trener er likevel ikke i tvil om hvor viktig spissen fort kan vise seg å bli for Molde denne sesongen.

- Jeg har sagt det mange ganger før: jeg bytter han ikke mot noen annen eliteseriespiller. Uansett, sier Solskjær.

