Bjørgen bor uten Marius (1) under VM: - Rart å reise fra ham

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Under mesterskapet skal nemlig den norske skidronningen bo sammen med de andre utøverne, mens sønnen og samboer Fred Børre Lundberg må klare seg alene.

- Jeg fikk heldigvis vært hjemom en tur og vært en del sammen med ham. Det har vært godt, kjenner jeg. Det var litt rart å reise fra ham i går, men de kommer i dag og er i Lahti under hele mesterskapet. Jeg har mulighet til å være sammen med ham, sier Bjørgen til Nettavisen onsdag.

- Trenger det

Hun håper å få sett sønnen så mye som mulig mens VM pågår.

- Det er ikke sikkert det blir daglig, men jeg håper å være mer sammen med ham når jeg får bedre tid mellom konkurransene. Og det kjenner jeg at jeg trenger, sier hun til Nettavisen.

Torsdag er hun tittelforsvarer i VM, et mesterskap som er hennes 37. renn i et verdensmesterskap. Så langt er det blitt 22 medaljer siden debuten i Lahti i 2001.

- Det er først skremmende å høre at det er 16 år siden. Det var et spesielt VM der det skjedde mye. Men det var god læring for meg, sier Bjørgen.

- Mulig med norsk sprintgull

Hun mener sprinten er den distansen hun har dårligst medaljesjanser på, og det til tross for at hun vant sprinten i Falun for to år siden.

- Jeg håper muligheten er der for å komme til en finale. Det er mulig å slå Stina Nilsson. Maiken (Caspersen Falla) leder jo sprintcupen. Jeg tror vi har potensial nok i laget. Får vi ut alt, tror jeg det er mulig, sier Bjørgen.

LADER OPP: Marit Bjørgen t.h sammen med Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla ute på treningstur.

Stina Nilsson er den store favoritten før VM-sprinten i Lahti. Men de norske jentene røpet på onsdagens pressekonferanse at de ikke har lagt noen felles slagplan om hvordan den svenske jenta skal stoppes.

- Hver og én av oss har en plan for å få ut sitt beste. Hvis vi klarer det kan én av oss ta gull, sa sammenlagtlederen i sprintcupen, Maiken Caspersen Falla.

Det norske laget består av Falla, Heidi Weng, Kathrine Harsem, Ingvild Flugstad Østberg og tittelforsvarer Marit Bjørgen.

VM-sprinten starter med prolog 14.00 torsdag. Utslagsrundene starter 16.30. VM i nordiske grener arrangeres fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat: