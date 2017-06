Bjørn Maars Johnsen ble rørt til tårer etter Tsjekkia-kampen: - Det har vært ti lange, tøffe år

ANNONSE

NORGE - TSJEKKIA 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): To minutter og femti sekunder på overtid i kampen mot Tsjekkia på Ullevaal på lørdag, fikk Bjørn Maars Johnsen muligheten til å krone en for ham eventyrlig kveld med en scoring som for alltid ville gått inn i minneboka.

Da var den 195 centimeter høye norsk-amerikaneren plutselig helt ledig foran mål, med kun Tsjekkia-keeper Tomas Vaklic foran seg, men Maars Johnsens heading ble reddet av sisteskansen, som dermed frarøvet spissen en drømmedebut for det norske landslaget av de sjeldne.

Det plager ham fortsatt når han møter pressen etter kampen.

Han innrømmer at debuten var et «lykkelig øyeblikk», men kan ikke la være å irritere seg over at kjempesjansen på overtid ikke ble omsatt til scoring.

- Er hentet inn for å score

- Du må innse at du er hentet inn på laget for å score og vinne kampen. Derfor er jeg skuffet over at jeg ikke scoret, sier Maars Johnsen, som beskriver situasjonen slik:

- Jeg ventet på pasningen, men den kom litt høyt, så jeg måtte hoppe. Idet jeg hoppet så jeg at keeperen kom ut, og han hoppet samtidig som meg og gjorde seg svær. Jeg prøvde å heade over ham, men tror jeg traff skulderen hans i stedet.

Likevel forlater han nok Ullevaal Stadion med en god følelse i kroppen.

- Se hvor det har ført oss

Familien var til stede da 25-åringen, som vokste opp i North Carolina med amerikansk mor og norsk far, debuterte med det norske flagget på brystet, og etter kampen sprang han umiddelbart bort til tribunen og omfavnet faren i det som så ut som et tårevått øyeblikk.

- Det ble mye følelser?

- Ja, det ble det, når du har hatt en drøm om å spille på det høyeste nivået i det du har hatt aller mest lyst til å gjøre, svarer Maars Johnsen til Nettavisen.

- Jeg satte meg ned med faren min da jeg var 15 eller 16. Da sa han: «Hør her, hvis du vil bli profesjonell fotballspiller, må du gjøre dette.» Og jeg trodde på ham. Og han trodde på meg. Se hvor det har ført oss.

- Ti lange, tøffe år

Etter å ha forsøkt seg i Vålerenga og Eik Tønsberg som ung, har 25-åringen allerede rukket en aldri så liten nomadekarriere på fotballbanen.

Spanske Antequera og Atletico Baleares, portugisiske Louletano og Atletico CP og bulgarske Litex har vært arbeidsgiverne før Maars Johnsen dro til skotske Hearts i fjor.

Han har sagt at veien til landslagsdebuten har vært spesiell, uten å ville røpe mer enn at han er i kontakt med et bokforlag for å dele historien. Den vil han ikke gi til pressen.

Til Nettavisen forteller han at den kronglete veien mot toppen var grunnen til det følelsesladde øyeblikket med faren etter kampen.

- Etter ti år - ti lange, tøffe år - var det veldig emosjonelt for meg å se ansiktet hans. Han vil ikke si noenting. Han er nordmann, så han kommer ikke til å si noe. Men jeg vet hva han tenker. Jeg vet hva han føler. Og vi føler det sammen, sier Maars Johnsen.

- Må lære av Sverige

Selv er han glad for at debuten er gjort unna, og har lyst til å fokusere på nye oppgaver med det norske laget.

- Vi må huske på at alle en gang har sin første dag på jobben. Og vi må innse at det tar tid. Dette var min første kamp, men forhåpentligvis får jeg vise frem mer, sier han.

- Jeg vil bevise for meg selv og for landet mitt at vi har et godt lag. Men vi trenger tid sammen. Vi trenger å trene sammen, og vi trenger å spille kamper sammen.

Nå kan han ikke vente på møtet med Sverige førstkommende tirsdag, som spilles på Ullevaal Stadion klokken 19.45.

- Det er et rivaloppgjør, og vi må vinne den kampen. Vi så kampen deres i går (mot Frankrike, journ.an) sammen, og studerte den. De vant kampen helt mot slutten. Det er det vi og må gjøre, sier han.

- Det er det vi må forvente av oss selv. At folk skal bli redd når de møter Norge igjen.

