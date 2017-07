Blatter angrer: – Jeg burde gått av tidligere

ANNONSE

– Jeg skulle stoppet meg selv tidligere, sier Blatter i et intervju med den sveitsiske avisen SonntagsBlick.

En gang var Blatter fotballens mektigste mann, men etter 17 år var det slutt. Da det ble kjent at FIFA hadde utbetalt 2 milloner dollar (17 mil. kroner) til tidligere UEFA-president Michel Platini, ble Blatter mot sin vilje fjernet som øverste sjef i Det internasjonale fotballforbundet.

Samtidig ble han utestengt i hele åtte år for brudd på det etiske regelverket i forbindelse med overføringene av den store pengesummen til Platini. Senere ble straffen redusert til seks år.

I dag påstår Blatter at det var en «lettelse» å gi slipp på toppjobben. Sveitseren husker godt advarselen han fikk fra en nyhetsredaktør om at rollen som FIFA-president har en utløpsdato.

– «Hos deg er datoen i 2014», sa han til meg. Jeg fortalte han at noen produkter kan konsumeres etter en dato om de lagres på et kaldt sted, forteller Blatter.

Nyhetsredaktørens advarsel kom da Blatter jobbet for å bli gjenvalgt for en femte periode som FIFA-president, som han også ble i mai 2015 til tross for en rullende korrupsjonsskandale.

Sju måneder senere måtte han forlate posten.

