Ble svindlet for 19.000 kroner på Facebook. Nå advarer han andre

Nylig kunne Nettavisen fortelle om Facebook-siden «Amazing Mark – First hand tips» som hevdet å selge informasjon om kamper som var fikset. Siden bruker manipulerte bilder og videoklipp for å lure potensielle kjøpere. Norsk Tipping og Norges Fotballforbund bekreftet begge at de var kjente med siden og at de så alvorlig på saken.

I ettertid har en rekke personer tatt kontakt med Nettavisen og fortalt at de har latt seg lure av personene bak Facebook-siden.

Én av de som har latt seg lure er «Jan». Nå ønsker han å advare andre.

«Jan» heter ikke Jan, men har fått et annet navn i denne saken, da han ønsker å forbli anonym. Over fire overføringer har «Jan» blitt svindlet for nesten 20.000 kroner. Selv har han gitt opp håpet om å få tilbake pengene, men ønsker å advare andre mot å gå i den samme fella.

- Han er veldig, veldig kynisk. Det er tydelig at han vet hva han driver med, og at han har mye erfaring med å gjøre det. Han prater godt for seg, forteller «Jan» om personen som har lurt han for et stort pengebeløp gjennom Facebook-siden «Amazing Mark – First hand tips».

På Facebook reklameres det med sponsede innlegg rettet mot nordmenn. Med bilder av kvitteringer der personen bak Facebook-siden angivelig har tjent gode penger på det som hevdes å være kampfiksing, lokkes nordmenn til å kjøpe vinnertips. Kampene er ikke fikset. I stedet er det en svindel som tar sikte på å lure nordmenn i noe som mildt sagt kan beskrives som en gråsone innen spillindustrien.

Etter å ha sett de sponsede innleggene i sine Facebook-strøm ved flere anledninger, bestemte «Jan» seg for å prøve.

Den første overføringen

Den første overføringen var på 490 euro, eller i underkant av 5000 kroner. For den prisen skulle «Jan» få tilgang til to kamper som var fikset. Pengene ble sendt via Western Unions nettsider, og avtalen var at tipsene skulle komme så fort pengene var mottatt. Men chatlogger som Nettavisen har fått tilgang til, viser at det ikke var så enkelt.

I stedet for å få tipsene til de to kampene da pengene var overført, ble «Jan» i stedet møtt med utsettelser og unnskyldninger.

Etter flere uklare og diffuse svar fra «Mark» og tilsvarende mye masing fra «Jan» kom det endelig noe håndfast.

- Kilden min har fortalt meg at oddsen på én av kampene har endret seg, og at den totale oddsen nå har steget til 863. Dette skjer bare noen få ganger hvert år, og det er en perfekt mulighet til å tjene store penger med liten innsats, skriver «Mark».

Det var bare én liten hake.

- Kilden min ber om mer penger for å oppgi kampene, så du må gjøre en overføring til, fortsetter «Mark».

«Jan» lar seg etter hvert overbevise til å overføre de 490 euroene «Mark» ber om, og denne gangen mottar han tipsene.

«Jan» forteller at han og «Mark» har hatt mye kontakt, både gjennom Facebook, men også gjennom andre chattetjenester.

- Historiene han fortalte virket troverdige og forklarende for hvorfor han driver med akkurat dette, sier «Jan».

- Måten han pratet til meg og beholdt kontakten, selv etter at det første tipset ikke stemte, var med til å bygge opp tilliten. Han var hele tiden pålogget og alltid tilgjengelig. Han var alltid et steg foran meg, og hadde planlagt hva han skulle gjøre.

- Han fikk meg inn i en felle som jeg ikke kom meg ut av. Det var godt spilt, men også veldig dumt av meg, fortsetter han.

Tipsene

Denne gangen mottar «Jan» tipsene. Den polske førstedivisjonskampen Gornik Zabrze - Zaglebie Sosnowiec skal ifølge «Mark» ende 3-1, mens i den russiske førstedivisjonskampen Baltika Kaliningrad – SKA Energiya Khabarovsk skal Baltika Kaliningrad lede til pause, før SKA Energiya Khabarovsk snur kampen til seier etter pause.

Gornik Zabreze taper kamper 1-2, og Baltika Kaliningrads møte med SKA Energiya Khabarovsk ender uavgjort og 0-0. Ingen av kampene er i nærheten av å ende slik «Amazing Mark» hadde sagt at de skulle ende.

Heldigvis har «Mark» reklamert med garanti om at man får pengene tilbake om spillet blir stoppet eller ikke går inn.

Pengene tilbake-garanti

Siden de to tipsene bommet, hadde «Mark» kommet med en lovnad om å returnere pengene til «Jan». Etter å ha vekslet meldinger frem og tilbake kommer beskjeden fra «Mark».

Pengene er sendt, men det har skjedd en feil.

«Mark» forteller at hans samarbeidspartner har misforstått og overført 1500 euro i stedet for de 980 euroene som «Jan» hadde betalt. Som bevis sender «Mark» et foto av en kvittering fra Western Union der de tre siste tallene i sporingsnummeret er skjult. Hele nummeret skal «Jan» få senere. Som en forsikring for ikke å bli lurt, ønsker «Mark» at de 520 euroene som hadde blitt sendt ved en misforståelse, skal overføres før «Jan» får sporingsnummeret til tilbakebetalingen.

Siden «Jan» allerede har betalt nesten 1000 euro, trenger han tid for å skaffe de 520 euroene «Mark» ber om. De blir enige om at han skal forhøre seg rundt om han kan låne pengene som trengs, da han uansett snart vil kunne betale de tilbake.

- Når skjønte du at du hadde blitt lurt?

- Jeg skjønte det allerede etter første kamp. Historiene passet ikke. Men da han sendte bilde av kvitteringen som viste at han hadde sendt 1500 euro til meg, så måtte jeg nesten bare overføre for å prøve å få tak i de pengene, sier «Jan».

- Jeg tenkte «okei, her blir jeg lurt», men jeg tenkte at jeg skulle gi det et nytt forsøk.

1500 EURO: Denne kvitteringen for en overføring på 1500 euro ble sendt som bevis på overføringen. Papirlappen som ligger oppå kvitteringen dekker over de siste numrene som trengs for å spore overføringen.

En knapp uke senere blir pengene overført. «Jan» blir sittende hos Western Union i påvente av koden som skal komme så han får hentet ut de 1500 euroene som er sendt. Etter å ha fått beskjed om «å gi det litt tid», «være tålmodig» og at pengene «snart kommer» blir «Jan» fortalt at det vil gå 30 minutter før han får koden.

«Jan» blir sittende i over en time uten å høre noe mer. Til slutt får han spørsmål om det er aktuelt med tips til to nye kamper som er fikset i stedet for pengene, noe han til slutt går med på.

De to kampene var Santa Clara – Leixoes og Sandecja Nowy Sacz – Stal Mielec. I begge kampene skulle bortelagene lede til pause, før hjemmelaget snudde kampen til seier i andreomgang.

Heller ikke denne gangen var tipsene i nærheten av å stemme. Santa Clara ledet 2-0 til pause før sluttresultatet ble økt til 3-0. Kampen mellom Sandecja Nowy Sacz og Stal Mielec endte 1-0 etter at hjemmelaget scoret vinnermålet halvveis ut i den andre omgangen.

- Jeg ville ikke konfrontere han med at han drev med svindel, for da hadde han bare kommet til å blokkere meg. Da hadde min siste mulighet til å få tilbake pengene forsvunnet, sier «Jan».

Gråsone

- Har du gjort deg noen tanker rundt lovligheten rundt det å kjøpe tips til kamper som hevdes å være fikset?

- Jeg vet ikke. Jeg tenkte at det var en interessant ting å utforske. Jeg hadde hele tiden i bakhodet at dette var for godt til å være sant, men så var heller ikke 5000 kroner så veldig mye å utforske med. Hvis det skulle vise seg å stemme, så er det fint å ha muligheten til å tjene gode penger. Jeg var nysgjerrig på hva dette var og hvordan han gjorde det, sier «Jan».

Da Nettavisen tok kontakt med Lotteri- og Stiftelsestilsynet i forbindelse med den første saken om Facebook-siden «Amazing Mark – First hand tips», spurte vi også om lovligheten rundt det å kjøpe tips til kamper som hevdes å være fikset.

- Det er vanskelig å si noe om hvor grensen går. Straffeloven har bestemmelser som kan anvendes på kampfiksing, for eksempel bestemmelser om bedrageri, korrupsjon, økonomisk utroskap, tvang osv. Videre har idretten også regler og sanksjonshjemler som gjelder for idrettens aktører. Det kan være ulike grenser mellom straffeloven og idrettens egne hjemler. Videre er det få eksempler på avgjørelser eller rettspraksis på dette området som gjør at grensene kanskje ikke har blitt trukket, skriver seniorrådgiver i Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Eirik Haugen Tysse, i en epost.

Temaet kampfiksing ble nylig igjen aktualisert da det svenske fotballforbundet valgte å utsette storkampen mellom IFK Göteborg og AIK etter at en av AIK-spillerne hadde blitt oppsøkt av en kampfikser. Spilleren skal ha blitt tilbudt en stor pengesum for å spille dårlig i bortekampen mot IFK Göteborg.

SKRYTEBILDE: Dette er et av flere skrytebilder som ble lagt ut på Facebook-siden til «Amazing Mark» samtidig som «Jan» ble lurt for store pengesummer.

Skrytebilder

I mellomtiden legger «Mark» ut skrytebilder på sin Facebook-side der tipsene tilsynelatende har truffet godt, og der folk har tjent gode penger. «Jan» blir nysgjerrig på hvorfor han ikke fikk tilgang til disse tipsene, men i stedet ble gitt tips som som ikke var i nærheten av å stemme.

- Hei. Beklager misforståelsen, men min kilde lurte meg. Kun VIP-kampene mine traff, og ikke de «vanlige» tipsene (dine), svarer Mark, som videre ber om informasjon fra «Jan» for å kunne refundere pengene.

Han forteller videre at VIP-kampene er dyrere, og koster 2200 euro (i overkant av 20.000 kroner).

Igjen er «Mark» rund og uklar i svarene om når pengene vil bli refundert. I stedet dreier samtalen i retning av VIP-kampene. «Jan» forteller at han vil kjøpe en pakke med VIP-kamper så fort han har fått pengene tilbake. Etter å sendt en rekke meldinger uten å ha fått svar fra «Mark», får han plutselig kontakt igjen.

«Mark» forteller at han i stedet for å returnere pengene, har sendt de direkte videre til kontakten som tar seg av VIP-kampene. Han har til og med sørget for å skaffe «Jan» et prisavslag på 300 euro, så han kun trenger å betale 400 euro for tilgang til VIP-kampene. «Jan» overfører de 400 euroene.

Heller ikke tipsene til VIP-kampene treffer. Status etter fire overføringer med totalt 1900 euro, eller omtrent 19.000 kroner, er at ingen av de seks kampene «Mark» skryter av å ha fikset, har truffet. I stedet har «Jan» tapt ytterligere 10.000 kroner på tapte oddsspill.

VIP-overføringen på 400 euro blir også den siste gangen «Jan» overfører penger til «Mark». Selv etter en rekke brutte løfter og dårlige tips, beholdt «Jan»kontakten med «Mark» i flere uker etter siste overføring. Nå er det imidlertid stille mellom de to.

- Vi har ikke kontakt nå lenger. Det siste han sa var at jeg skulle få pengene innen ti minutter. Etter to timer så brøt han kontakten helt. Nå er han borte, sier «Jan».

Vil ikke gå til politiet



Han forteller at han ikke har noen planer om å gå til politiet med saken. Nettavisen vet at det er pengespor til land i Asia og Europa i saken.

- Hva skal politiet gjøre? Det er jo bare noen titalls tusen kroner. Det får heller være en lekse for meg. Jeg tenker heller at det er greit å si ifra og å advare andre mot å gjøre den samme tabben, sier «Jan».

I etterkant av publiseringen av den første artikkelen om «Amazing Mark», har Nettavisen blitt kontakt av flere personer som har blitt lurt til å overføre penger til «Mark».

Ble blokkert

I forbindelse med publiseringen av den første artikkelen tok Nettavisen kontakt for å få en kommentar fra «Mark». Det resulterte i at undertegnede ble blokkert fra å kunne sende flere meldinger til «Mark».

Derfor ble det gjort et nytt forsøk fra en annen Facebook-profil, men med samme resultat.

Selv om blant annet Norsk Tipping har varslet Facebook om siden, er den i skrivende stund fortsatt ikke fjernet fra Facebook.

