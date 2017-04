Bohinen savner konsekvente dommere

ANNONSE

MARIENLYST (Nettavisen): Sist gang Sandefjord var på det øverste nivået i norsk fotball, startet laget godt med seks poeng på sine tre første kamper før det gikk verre for vestfoldingene.

Ni strake tap og hele 15 kamper uten seier fulgte etter den gode sesongstarten, og dermed var Sandefjord egentlig fortapt før høstsesongen satte i gang.

Men tapene kom den gang ofte i skyggen av det trener Lars Bohinen mente var dårlige dommeravgjørelser, og det hele toppet seg med den kontroversielle avgjørelsen i kampen mot Tromsø i 20. serierunde. Den gangen trengte Sandefjord seier for å holde liv i drømmen om fornyet eliteseriekontrakt, men fikk kun ett poeng etter at dommer Ola Hobber Nilsen annullerte en scoring som han først hadde godkjent - tilsynelatende etter å ha sett situasjonen igjen på storskjermen på Alfheim.

- Dette stinker, sa Lars Bohinen den gangen.

Og etter 0-1-tapet for Strømsgodset på Marienlyst på lørdag, etterlyser Bohinen nok en gang bedre kvalitet på dommerstanden i den norske toppdivisjonen.

- Skaper dårlig klima

- Det var et faktum i 2015 at det var veldig mange dommeravgjørelser som gikk imot oss. I år vil jeg ikke si det er det. Vi kunne fått straffe i første omgang, men det er greit nok, sier Bohinen til Nettavisen etter kampen mot drammenserne.

- Men jeg reagerer bare litt på linja som dommerne ikke legger seg på. I første kamp får vi gult kort for bortsparking av en ball. Så skjer det samme i kampen i dag, hvor Godset-spillerne sparker ballen bort etter at den er over linja. Tydelig. Jeg liker at dommerne er konsekvente, og når de ikke er det skaper ikke det nødvendigvis så godt klima, sier Sandefjord-treneren.

- Var det flere ting du reagerte på?

- Nei, spillerne mine snakker om at det burde vært straffe i første omgang, men det fikk jeg ikke med meg. Jeg tar det med meg, men jeg har ikke sett det selv.

Mer solid Sandefjord-utgave

Uansett står Sandefjord nå med seks poeng etter fem kamper. Det samme gjorde de i 2015-sesongen. Den gangen endte det med lite imponerende 16 poeng totalt.

Den innsatsen må forbedres i år.

- Hvordan vurderer du årets Sandefjord-lag i forhold til 2015-versjonen?

- En god del mer solid enn hva det var i 2015. Én: i 2015-sesongen skapte motstanderen mer sjanser på oss. To: vi ga bort ballen mye mer på egen banehalvdel enn det vi gjør nå. Jeg føler vi er mer solide, vanskeligere å bryte ned, nå enn vi var da, sier Bohinen, og konkluderer:

SKUFFET: Sandefjords Joackim Olsen Solberg (t.v) og Håkon Lorentzen like etter kampslutt mot Strømsgodset på lørdag.

- For meg er dette en klart bedre utgave enn hva vi var i 2015.

Jevngode med Godset

Og det virker som om han har rett, også. Mot Strømsgodset spilte laget nesten jevngodt med vertene gjennom 90 minutter.

- Du sier jevngodt, jeg synes vi var mer enn jevngode. Vi hadde et kvarter i andre omgang der vi ramlet sammen, og utover det var vi jevngode. Men sånn er fotballen. Vi fikk svi for et kvarter der vi ikke leverte, mener Sandefjord-treneren.

- Å komme herfra med ett poeng, sånn prestasjonsmessig, føler jeg ville vært rettferdig.

- Hvordan skal Sandefjord bli et lag som holder seg stabilt i Eliteserien?

- Én måte å gjøre det på, er å sette sjansene vi skaper, svarer Bohinen.

- Og vi må bare jobbe med nivået vårt i 90 minutter. Vi har vist at vi er mer enn gode nok, både mot topplagene - mot Rosenborg - og mot bunnlagene - mot Kristiansund. Men vi må lære oss at kampene varer i 90 minutter, og være litt mer kyniske.

