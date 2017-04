Bohinen vil luke bort Kastrati-kort

ANNONSE

ULLEVAAL STADION: (Nettavisen): Sandefjord lyktes på tredje forsøk, med å innkassere årets første seier i Eliteserien. Den kom på bortebane mot Vålerenga og tomålsscorer Flamur Kastrati (25) står nå med tre mål på tre kamper.

Ifølge spissen selv, ligger alt til rette for å endelig lykkes i sin åttende klubb på ni år.

- Jeg er god nok

I søndagens kamp mot Vålerenga feiret han energisk mot Vålerenga-fansen, men lovet at feiringen kun var en utløsning av adrenalin over å endelig føle han blir satset ordentlig på.

- Det har skjedd mye rart i min karriere de siste årene. Jeg feiret og skreik ikke for å provosere, det var en del personlige grunner som lå bak, men mye dreide seg om at jeg endelig får tillit som midtspiss. Jeg vil vise alle i norsk fotball at jeg er god nok, sier Flamur Kastrati til Nettavisen etter kampen.

TRE POENG I BANKEN: Flamur Kastrati feiret tre poeng med Sandefjord-fansen og sønnen Larik på Ullevaal søndag.

Fikk krampe under intervju

Skeid, Twente, Osnabrück (lån), Duisburg, Erzgebirge Aue, Strømsgodset og Aalesund har alle hatt Kastrati i stallen de siste årene.

Det har blitt mange arbeidsgivere og i seriestarten i fjor havnet han i trøbbel. Det endte med fire kampers karantene for spissen, for slag mot daværende Brann-stopper Vadim Demidov.

Nå vil Kastrati finne roen og formen i Sandefjord.

- Jeg trives veldig godt i Sandefjord og har blitt tatt godt imot av spillerne og resten av klubben. Det har gitt meg en trygghet til å finne tilbake til formen. Tidligere har jeg ofte tenkt litt for mye på fremtiden. Nå fokuserer jeg alt på å jobbe hardt for Sandefjord, sier Kastrati som faktisk fikk krampe i leggene, mens han snakket med Nettavisen.

- Hvilken rolle har trener Bohinen spilt i tilpasningen til ny klubb?

- Lars Bohinen har vært veldig viktig for meg. Han har gitt meg en indre flamme som har tent meg, og det er det en spiller trenger. Han har troa på meg og gir meg tillit. Det er avgjørende for en spiller som meg, sier Kastrati til Nettavisen.

SENKET ENGA: Flamur Kastrati.

- Hvorfor har du ikke lyktes like godt i tidligere klubber?

- De har ikke satset på meg som midtspiss, sier Kastrati til Nettavisen.

- Et fantastisk tilskudd

Etter å ha representert Norge på samtlige aldersbestemte landslag valgte Flamur Kastrati til slutt å representere Kosovo på A-landslagsnivå. Sandefjord-trener Lars Bohinen var strålende fornøyd med sin toppscorer, selv om han er kritisk til spissens to gule kort på tre kamper.

- Flamur (Kastrati, red.anm.) har vært et fantastisk tilskudd til stallen vår. Han er jo et uromoment på banen, og har en sterk vinnermentalitet som er viktig i garderoben. Han jobber knallhardt for laget og nå scorer han viktige mål, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til Nettavisen etter kampen

- Han står med to gule kort på tre kamper. Det blir fort karantene hvis det fortsetter slik. (?)

- Det første kortet han fikk i år var helt unødvendig. Han reiv ned en motspiller på vei forbi. Kortet mot Vålerenga var jo også veldig dumt. Han må forstå selv at vi trenger han i hver kamp og da kan han ikke dra på seg sånne kort. Jeg jobber med han for å luke bort unødvendige kort, men han er jo fra Balkan så det er ikke så lett, sier Lars Bohinen til Nettavisen etter kampen.

Deila: - Viktig med omgivelsene

Kastrati var frustrert over manglende tillit som midtspiss i tidligere klubber. En av hans tidligere trenere stod noen meter ved siden av, i pressesonen etter kampen. Vålerenga-trener Ronny Deila var mannen som hentet Kastrati til Strømsgodset i 2013.

- Han er en følelsesgutt, som er avhengig av gode omgivelser rundt seg. En fantastisk kar som jeg er veldig glad i. Jeg unner han alt godt for fremtida og i dag var han avgjørende for Sandefjord, sier Ronny Deila til Nettavisen etter kampen.

- Han mener han aldri har fått tillit som midtspiss, heller ikke for deg i Strømsgodset?



- Han spilte litt spiss, men mest på kanten i Strømsgodset, men vi vant jo seriegull, så en kjedelig sesong tror jeg ikke han hadde, sier Deila.

-Nedrykksspådom trigger meg

De fleste eksperter har tippet Sandefjord på nedrykksplass i årets sesong. Flamur Kastrati var ikke overrasket over spådommen, men hevder det har trigget spillergruppa ekstra før sesongen.

- Jeg føler vi trykker litt ekstra til. Ingen forventer så mye av oss. De såkalte ekspertene kan si hva de vil, at de spår nedrykk trigger meg til å jobbe enda hardere. Jeg tror vi har overrasket folk med at vi er så fysiske og direkte, sier Kastrati til Nettavisen.

Sandefjord vant fortjent

Laget fra hvalfangerbyen gjennomførte en god taktisk kamp borte mot Vålerenga på nasjonalarenaen søndag. Vålerengas fryktede angrepsrekke med Zahid, Moa, Keita og Finne havnet helt i skyggen av tomålsscorer Flamur Kastrati. Vålerenga gikk faktisk gjennom hele første omgang uten å produsere en kvalifisert målsjanse. Etter 38 minutter ble Sandefjords Håvard Storbæk klønete felt av Jonathan Tollås Nation, som ble belønnet med gult kort. Det endte i straffespark, som Flamur Kastrati sendte i mål via stolpen. Fire minutter etter pause sørget Tollås Nation for balanse i regnskapet for Vålerenga før han ble utvist 15 minutter senere. Et kvarter før slutt ble Vålerengas keeper presset av Håvard Storbæk, som slo inn til Kastrati. Han sørget for 2-1 og Sandefjords første seier for sesongen.

Etter en godt gjennomført defensiv kamp hvor Sandefjord lå dypt i sin 3-5-2 med fem forsvarsspillere bak ballen, blir neste kamp en prøvelse i å angripe. Da kommer Kristiansund på besøk til Komplett.no Arena, og da er det nok Bohinens menn som må fremover og angripe. Vålerenga står overfor en tøff oppgave med bortekamp mot Molde.