Juventus-stopper Leonardo Bonucci slår tilbake mot påstandene om at han klappet til lagkamerat Paulo Dybala og ba trener Massimiliano Allegri om å bytte ut stopperkollega Andrea Barzagli ved pause i Champions League-finalen mot Real Madrid tidligere denne måneden.

Det er italiensk media, med La Republicca og La Stampa i spissen, som melder at Bonucci skal ha vært misfornøyd med at Dybalas innsats etter at han fikk gult kort 12 minutter ut i finalen.

Hevder Bonucci slo Dybala

Bonucci skal ha gitt argentineren en overhaling og klappet til ham i ansiktet for å få ham til å ta seg sammen, skriver avisene.

I garderoben skal Bonucci ha lagt skylden for at Marcelo gang på gang åpnet opp Juventus-forsvaret på Andrea Barzagli. Bonucci skal også ha bedt trener Allegri om å erstatte stopperkolleagaen med Juan Cuadrado.

Barzagli skal da ha reagert med sinne og gitt Bonucci klar beskjed om at det ikke er han som tar ut laget.

Bonucci: - Løgn!

Torsdag slo Bonucci tilbake med en uttalelse på sin Facebook-side.

- Ingenting av det som ble skrevet om, snakket om og rekonstruert, er sant. Det var ingen krangel eller fysiske sammenstøt med meg eller noen andre involvert, hevder Bonucci.

- Pausen mellom omgangene i finalen var en pause som alle andre - ingenting skjedde.

Italieneren truer med å ta rettslige skritt dersom rapportene fortsetter.

- I tilfelle disse ordene ikke er nok til å oppklare situasjonen og etablere sannheten, er jeg klar til å spørre mine advokater om å forsvare mitt gode navn og rykte.