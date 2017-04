Borussia Dortmunds spillerbuss rammet av tre eksplosjoner

ANNONSE

Saken oppdateres.

Politiet i Dortmund opplyser på Twitter at det skal ha vært en eksplosjon som har rammet spillerbussen til Borussia Dortmund. I en pressemelding skriver politiet at eksplosjonen skal ha funnet sted like etter klokka 19. Politiet skriver videre at hjulene på bussen skal ha blitt rammet.

Bussen fraktet Borussia Dortmunds spillere og ledere på vei til Signal Iduna Park, der tirsdagens Champions League-oppgjør skulle spilles.

Et kriseteam samlet seg raskt på stadion for å vurdere hva som ville skje med kampen. Det er besluttet at kampen flyttes til onsdag 12. april klokka 18:45.

Ifølge den tyske avisen Bild skal eksplosivene skal ha befunnet seg i veikanten, og tysk politi undersøker om det var et målrettet angrep mot bussen. Eksplosjonen skal ha skjedd på veien Wittbräucker, kun 10 kilometer fra stadion.

Politiet bekrefter at det skal ha vært tre eksplosjoner, som skal ha forårsaket skader på dekk og knuste vinduer på bussen.

Bartra skal ha fått mindre skader, og regnes for å være i god behold. De øvrige på bussen skal ikke ha fått skader.

SIGNAL IDUNA PARK: Politiet har økt sin tilstedeværelse utenfor Signal Iduna Park. Eksplosjonen skal ha skjedd ti kilometer fra stadion.

Klubben bekrefter at en av spillerne er skadd. Det skal dreie seg om Marc Barta (26), som er sendt med ambulanse til sykehus.

Klubben opplyser videre at spillerne er i sikkerhet, og at det ikke skal være noen fare i eller rundt stadion der kampen skulle spilles. Politiet skal ha økt sin tilstedeværelse rundt stadionområdet.

Planen var at kampen mellom Borussia Dortmund og Monaco skulle starte 20:45 tirsdag kveld. Det blir det altså ikke noe av, og kampen er flyttet til 12. april klokka 18:45.

STADION: Fotball-fansen fikk opplyst på skjermene at Dortmunds spillere var utsatt for en alvorlig hendelse, men at det ikke var grunn til panikk inne på stadion.

Im Bereich #Dortmund #Höchsten hat es eine #Explosion gegeben. Wir sind mit starken Kräften vor Ort. Die Lage ist derzeit noch unklar. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) April 11, 2017

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. april 2017