Bot og poengtrekk for Lyn

Straffes etter tabbe.

Lyn trekkes ett poeng på grunn av at 3. divisjonsklubben brukte en spiller som ikke var spilleberettiget i møtet med Ready 17. september.

Klubben skal i tillegg ha blitt innrapportert for å ha brukt en spiller som ikke var oppført på kamprapporten i møtet med Flisa 24. september.

Det opplyser Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund.

- Må leve med det



Sportsdirektør i Lyn, Rolf-Magne Walstad, sier følgende om straffen:

- Straffen vi har fått gjenspeiler forseelsen, sammenlignet med andre. Vi gjorde en feil og må leve med det, lære og skjerpe rutiner, sier han til Nettavisen.

- Det viktigste nå er å hjelpe gutta som har hatt en krevende uke i uvisshet, til å rette fokus på kampen mot Korsvoll, sier han.

Med seier i siste ligakamp rykker nemlig Lyn opp til 2. divisjon, til tross for tapet av ett poeng.

- Torsdagens trening var bra og det kommer 1500 mennesker på Bislett lørdag. Gutta vil ofre alt, og litt til, sier Walstad.

- Er dere lettet over at det kun ble ett poeng?

- Helt ærlig, jeg klarer foreløpig ikke å bli glad, kun lettet. Nå skal all positiv energi ut på banen, forteller Walstad til Nettavisen.

Klubben får også 10.000 kroner i bot.

- Begrenset omfang



Lyn skal ha erkjent begge de to tilfellene.

«Det legges i skjerpende retning vekt på at overtredelsen er begått av en klubb som befinner seg i de øverste divisjonene i norsk fotball. Det må forventes at enhver klubb som deltar i konkurranser under NFF, og spesielt på det nivå det her er tale om, har etablerte rutiner som sikrer at man ikke overtrer reaksjons- og kampreglementet», heter det.

«I formildende retning legges det vekt på at overtredelsen hadde et relativt begrenset omfang, da det i hvert av de to tilfellene kun dreide seg om én spiller i én enkeltstående kamp», skriver NFF videre.

I beslutningen trekkes det videre fram at det må skilles mellom de tilfeller hvor det er benyttet én ikke-spilleberettiget spiller og tilfellene hvor det er benyttet flere ikke-spilleberettigede spillere i samme kamp.

Med bakgrunn i dette mener utvalget tap av ett poeng er en passende straff i tilfellet med Lyn.

«Videre legges det noe vekt på at overtredelsene er begått som følge av uaktsomme handlinger fra Lyn, og det var således ingen bevisst handling å benytte spillerne selv om de ikke var spilleberettiget», heter det.

LES HELE DOMMEN HER

Kjemper om opprykk



Straffen betyr i praksis at Lyn nå står med 61 poeng og ikke de opprinnelige 62 poeng i 3. divisjon avdeling 2.

Lyn topper til tross for poengtrekket tabellen i sin avdeling, ett poeng foran Stabæk 2 og med seier hjemme mot Korsvoll lørdag vil osloklubben dermed rykke opp til 2. divisjon.

Skulle Lyn spille uavgjort eller tape sin kamp, og Stabæk 2 vinne sitt møte med Redalen samme dag, er det bæringene som vil vinne avdelingen.

Tre gule kort



Det var altså i Lyns kamp mot Ready på Bislett 17. september at Oskar Hansen var på banen for hjemmelaget uten at han var spillerberettiget.

Hansen skulle egentlig stått over kampen med karantene ettersom han hadde pådratt seg tre gule kort. To av kortene pådro seg som Lyn-spiller, men Hansen som signerte for Oslo-klubben i sommer, fikk også gult kort da han spilte for Follo tidligere i sesongen.

Lyn vant kampen mot Ready 3-2.

Poengtrekk har også vært konsekvensen i lignende saker tidligere.

NFF fikk blant annet selv erfare dette da Kristoffer Ajer tidligere i år spilte for det norske U21-landslaget mot Kosovo. Ajer skulle egentlig ha stått over kampen med karantene, men var likevel på banen for Norge.

I det tilfellet resulterte det imidlertid i at det norske U21-laget ble fratatt sin seier og ført opp med et 3-0-tap for laget de egentlig slo 5-0.

Lang reise



Et opprykk til 2. divisjon vil være en sårt tiltrengt opptur for Oslo-klubben. Lyn gikk i 2010 konkurs og måtte i 2011 spille i 4. divisjonen.

Siden den gangen har klubben kjempet en lang kamp for å komme seg tilbake på øverste nivå i norsk fotball.

Lyn kunne glede seg over opprykk til 2. divisjon i 2013, men rykket ned igjen til 3. divisjon i 2015. To år senere lever altså igjen drømmen om et nytt opprykk for Oslo-klubben.

