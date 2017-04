Braaten i storslag senket Lillestrøm

ANNONSE

LILLESTRØM - BRANN 0-2:

ÅRÅSEN (Nettavisen): To trenere kjent for sin noe pragmatiske spillestil møttes da Lillestrøm-trener Arne Erlandsen tok imot Lars Arne Nilsen og Brann søndag kveld.

Branns Daniel Braaten var en av spillerne som misbrukte sjanser i en målløs førsteomgang.

Etter 52 minutter kom Braaten til en ny mulighet. En lang ball ble stusset videre av Torgeir Børven og landet hos Braaten fem meter fra mål.

En enkel avslutning for Braaten, som sendte bergenserne i ledelsen på sin og lagets andre målsjanse i kampen.

Etter scoringen ble Lillestrøm-forsvaret mer slurvete og ga Brann større rom rundt 16-meteren.

Syv minutter etter 1-0-scoringen stod Braaten frem som servitøren. Han fikk stå helt umarkert på sin høyrekant og slo et godt innlegg til Gilli Rolantsson som satte ballen under Lillestrøm-keeper Arnold Origi til 2-0.

Mislyktes foran mål



Lillestrøm var nære redusering etter 64 minutter da ballen landet hos Simen Rafn etter et innkast. Skuddet med bredsiden ble imidlertid for løst og gikk rett på keeper Leciejewski. Minuttet etter var Erling Knudtzon farlig frempå for hjemmelaget, han kom til slutt alene med keeper men avslutningen gikk via han og ut til hjørnespark.

Etter dette gikk mye av lufta ut av hjemmelaget og Brann kom til flere store muligheter.

I BUNNEN: Lillestrøm og Tomas Malec har tapt fire av fem kamper i Eliteserien. Søndag kriget Brann seg til tre poeng på Åråsen

Torgeir Børven leverte et vakkert forsøk etter 72 minutter. Et godt innlegg fra Nouri landet hos Børven som tverrvendte, men skuddet gikk over mål. Minuttet etter var det Amin Nouri selv som var nære ved å øke ledelsen, men skuddet gikk via en forsvarer og utenfor mål.

Brann fikk en rekke gode halvsjanser på hjørnespark, uten uttelling. Åtte minutter før slutt burde Fredrik Haugen økt ledelsen for Brann. Alene mot keeper gikk avslutningen hårfint til side for mål fra spiss vinkel.

Første omgang var en tam affære med lite målsjanser, men en sterk andreomgang av Brann sørget for 2-0 og årets første borteseier. Elendigheten fortsetter i Lillestrøm.

Lillestrøm nærmest før pause

Erling Knudtzon skapte en mulighet for hjemmelaget etter 15 minutter. Han tok ballen fint ned i feltet, tverrvendte og siktet seg inn mot bortre kryss, men skuddet gikk over mål.

Kampens andre kvalifiserte målsjanse kom etter 23 minutter. Ifeyani Matthew tok ned ballen etter et hjørnespark og forserte mot 16-meteren før han fyrte av et skudd som gikk via et Brann-bein og utenfor.

Bortelaget Brann skapte lite i første omgang. Ballene til Torgeir Børven i bakrom var ikke presise nok, og kontringsmulighetene ble ikke tatt vare på.

Omgangens største målsjanse kom etter 30 minutter var spilt. Lillestrøms Erling Knudtzon dro seg pent fri fra sin oppasser på høyrekanten. Knudtzon slo et presist innlegg inn til fyrtårnet Tomas Malec, men headingen gikk rett på keeper Piotr Leciejewski i Brann-målet.

Humpete gressbane



Rett før pause fikk begge lagene hver sin store sjanse til å ta ledelsen.

Etter 44 minutter spilt fikk Branns Daniel Braaten stå helt alene på bakre stolpe, men skuddet gikk himmelhøyt over fra syv meter. Minuttet etter dro hjemmelagets Mats Haakenstad seg fri på venstresiden. Han slo et godt innlegg som Marius Amundsen headet rett på keeper.

Første omgang bød på et par gode muligheter til hjemmelaget krydret med tøffe dueller og sene taklinger på en humpete gressmatte.

Spesielt hjemmelagets Ifeyani Matthew så ut som han hadde tatt på seg galt fottøy. Han var flere ganger nedi med rompa etter å ha sklidd på den dårlige gressmatta. Lillestrøm lå godt organisert med mye folk bak ballen defensivt, som gjorde det vanskelig for bergenserne.

5777 tilskuere fikk se Brann ta sin første borteseier for året, mens den negative trenden fortsatte for Lillestrøm. Kanarifuglene noterte sitt fjerde strake tap og kun målforskjellen holder de over jumboplassen på tabellen.